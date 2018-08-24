Sadece 8 ayda 7 kez tatile çıktı! Meğer lüks yaşamının sırrı...

8 ayda 7 kez tatile çıkan ve lüks mekanlardan ayrılmayan Cairo'nun bu yaşamının sırrı nereden geliyor? İşte cevabı...

Bakın lüks yaşamının sırrı neymiş...

1 / 17 Kim yılın yarısından çoğunu tatilde geçirmek ister? Kim istemez ki! İşte son dönemde yaşadığı aşk sayesinde nasıl gösterişli bir yaşam sürdürdüğü ortaya çıkan genç modelin öyküsü.

2 / 17 Kısa bir süre öncesine kadar adını sadece belli bir çevrenin duyduğu genç bir modeldi. Ancak., 20 yaşındami Cairo Dwek, ne zaman One Direction grubuylaünlenen Liam Payne ile aşk yaşamaya başladı onu dünyada daha geniş bir kitle tanıdı. Hatta Dwek'in sürdürdüğü gösterişli yaşam tarzı da gözler önüne serilmeye başlandı.

3 / 17 Cairo Dwek, İngiliz şarkıcı Cheryl ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü çeldiği Liam Payne ile İtalya'da Como gölü yakınlarında öpüşürken görüntülendi. Dwek, o sırada İtalya'da tatilde bulunuyordu.

4 / 17 Ama işin ilginç kısmı başka. Çünkü Cairo Dwek, geçtiğimiz 8 ayda tam 7 kez dünyanın çeşitli yerlerinde tatile çıktı. Türkiye'den İngiltere'ye, İtalya'dan Yunanistan'a, Avustralya'dan Fransa'ya gitmediği yer kalmadı.

5 / 17 Cairo Dwek, bu tatillerde çekilen pozlarını da sürekli olarak Instagram sayfasında paylaşıyor.

6 / 17 Liam Payne ile ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra Instagram'daki takipçi sayısı artan Dwek, bir anlamda podyumlarda olduğundan çok daha hızlı biçimde şöhrete ulaştı.

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