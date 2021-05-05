HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Sadece 88 şanslı kişi sahip olabilecek

Sadece 88 şanslı kişi sahip olabilecek

05.05.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aston Martin, koleksiyonerleri kalbinden vurmak için V12 Speedster versiyonunu tanıttı. Aston Martin V12 Speedster’ın sadece 88 örneği dünya çapındaki alıcılara sunuluyor.

Sadece 88 şanslı kişi sahip olabilecek

Yeni otomobil, sadece olağanüstü DBR1’i değil, aynı zamanda 2013 yılında Aston Martin’in mükemmel spor otomobilinin çarpıcı bir kutlaması olarak tanıtılan nefes kesici CC100’ü de içeren bir mirasa zarif bir şekilde uyum sağlıyor. 100 yılı aşkın Aston Martin spor mirasını ve baştan sona işlenmiş olağanüstü tasarım kabiliyetini yansıtıyor.

TARİHİ BAŞARILARLA DOLU

DBR1 hem 24 saatlik Le Mans hem de 1000 km Nurburgring’in 1959 sahnesinde zafer kazanan Aston Martin tarafından bugüne kadar yapılmış en başarılı yarış makinesidir. 1956’daki ilk çıkışından sonra DBR1, Spa Sportscar Race (1957, TonyBrooks) dahil olmak üzere bir dizi ünlü zafer kaydetti;
Goodwood Turist Ödülü (1958, Sör Stirling Moss, Tony Brookes; 1959, Sör Stirling Moss, Carol Shelby, JackFairman); ve Aston Martin’in Dünya Spor Otomobil Şampiyonası’na girmesiyle sonuçlanan ünlü Le Mans zaferi ile aynı yıl Nurburgring’de (1959, Sör Stirling Moss ve Jack Fairman) 1000 km.

SADECE 800 KG

Rekabetçi yarışlar için üretilmiş bir otomobil olmasına ragmen, DBR1 aynı zamanda markanın en tanınmış mirası olan DB yol otomobillerinden bazılarının da öncüsü oldu. Oldukça yetenekli bir tasarımcı olan Fran Feeley tarafından şirket içinde tasarlandı ve Yarış Baş Tasarımcısı Ted Cutting ile birlikte çalışan, tartışmasız ‘en iyi zamanını’ temsil ediyor. DBR1’in şekli, en güzel ve zariflerinden biri olmaya devam ediyor. 1958’den itibaren otomobilin kalbinde, David Brown beş vitesli şanzımanla eşleştirilmiş 2.992 cc’lik sıralı altılı bir motor yatıyordu. 800 kg olan spor otomobilin tahmin edilen en yüksek hızı ise 150 mil/ saat’ten fazla.

DÖNEMİN SİMGESİ

Sadece beş DBR1 örneği üretildi. Aston Martin Works ekibi tarafından bu tür komuta etkisi için kullanılan dört adet ve özel kullanım için bir otomobil. Bu kadar zengin ve önemli bir geçmişe sahip olan markanın, yeni V12 Speedster için özel bir isteğe bağlı DBR1 spesifikasyonu oluşturmayı seçmesi şaşırtıcı değildir. Le Mans ödüllü yarış arabasını anımsatan akıllıca entegre edilmiş özel öğeler içeren Aston Martin V12 Speedster DBR1 teknik özelliği, ikonik Aston Martin gibi öne çıkan özellikler sunar.

Aston Martin Racing Green boyası Clubsport beyaz çizgili yuvarlak hatlar, Clubsport grafikli Saten Gümüş anodize ızgara, Conker deri ve Viridian Green kumaş / Caithness deri. Tüm bu özellikler, DBR1’i bugün tartışmasız simge yapan dönem niteliklerine işaret ediyor.

50 SAATEN FAZLA SÜREN BOYA İŞLEMİ

Benzer Aston Martin Racing Green sürücü ve yolcu kaskları şeffaf ‘’pencerelerin’’ altında bulunurken, som gümüş ‘’kanatlar’’ rozetleri parlıyor. V12 Speedster’ın açık kabinindeki parlak karbonfiber, Caithness Green deri saten gümüş alüminyum şalt sisteminin özenle tasarlanmış uygulaması, gerçek bir otomobil harikasına olan saygıyı vurguluyor. Saten siyah 21 inç lastikleriyle, her bir Aston Martin V12 Speedster’ın markanın gelişmiş boya tesisinde tek başına boyama işleminde 50 saatten fazla harcadığı bu spesifikasyonun bir özelliğidir.Bu V12 Speedster spesifikasyonunun arkasındaki mantığı özetleyen Aston Martin Baş Kreatif Sorumlusu Marek Reichman, ‘’Duygu ve seçkinlik bu otomobilin merkezinde yer alıyor. Nadir ve istisnai bir Aston Martin, zarif, sanatsal şeklinin aksine içgüdüsel bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlandı. ‘’DBR1’in ihtişamına selam veren ısmarlama bir teknik özellik yaratmak, ekibim ve kendim için büyük bir ayrıcalık oldu ve bu otomobillerin tasarımlarına uyguladığımız aynı heyecanla sürüldüğünü görmek için sabırsızlanıyorum.’’

5.2 LİTRE V12

Yeni otomobilin kalbinde, Aston Martin’in şu anda ikonik olan, yaklaşık 700 PS ve 753 Nm güç üretebilen 5.2 litrelik V12 Twin-Turbo motorunun yüksek performanslı bir versiyonu yatıyor. Etkileyici bir performans, mükemmel bir tepki ve heyecan verici V12 müziği sunan motor, otomobilin arkasına monte edilmiş bir ZF 8 vitesli otomatik şanzımanla eşleştirildi. Bu, 3,4 saniye gibi bir sürede 0-62 mil/saat maksimum hıza dönüşür. Her biri şirketin Gaydon merkezinde elle üretilen ve teslimatların 2021’in ortalarında başlaması beklenen DBR1 özel V12 Speedster için siparişler şu anda alınmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yediAkılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi
Otomobil alacaklar dikkat! Bir ay boyunca geçerli olacakOtomobil alacaklar dikkat! Bir ay boyunca geçerli olacak
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

TCMB yıl sonu beklenti anketini açıkladı

TCMB yıl sonu beklenti anketini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yine ortalığı karıştırdı

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yine ortalığı karıştırdı

Ekrem İmamoğlu'ndan gönderme: Bak elin arkada geziyorsun

Ekrem İmamoğlu'ndan gönderme: Bak elin arkada geziyorsun

iPhone 13 Pro Max'in tasarımı göründü! Neler değişiyor?

iPhone 13 Pro Max'in tasarımı göründü! Neler değişiyor?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.