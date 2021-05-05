Sadece 88 şanslı kişi sahip olabilecek

Yeni otomobil, sadece olağanüstü DBR1’i değil, aynı zamanda 2013 yılında Aston Martin’in mükemmel spor otomobilinin çarpıcı bir kutlaması olarak tanıtılan nefes kesici CC100’ü de içeren bir mirasa zarif bir şekilde uyum sağlıyor. 100 yılı aşkın Aston Martin spor mirasını ve baştan sona işlenmiş olağanüstü tasarım kabiliyetini yansıtıyor.

TARİHİ BAŞARILARLA DOLU

DBR1 hem 24 saatlik Le Mans hem de 1000 km Nurburgring’in 1959 sahnesinde zafer kazanan Aston Martin tarafından bugüne kadar yapılmış en başarılı yarış makinesidir. 1956’daki ilk çıkışından sonra DBR1, Spa Sportscar Race (1957, TonyBrooks) dahil olmak üzere bir dizi ünlü zafer kaydetti;

Goodwood Turist Ödülü (1958, Sör Stirling Moss, Tony Brookes; 1959, Sör Stirling Moss, Carol Shelby, JackFairman); ve Aston Martin’in Dünya Spor Otomobil Şampiyonası’na girmesiyle sonuçlanan ünlü Le Mans zaferi ile aynı yıl Nurburgring’de (1959, Sör Stirling Moss ve Jack Fairman) 1000 km.

SADECE 800 KG

Rekabetçi yarışlar için üretilmiş bir otomobil olmasına ragmen, DBR1 aynı zamanda markanın en tanınmış mirası olan DB yol otomobillerinden bazılarının da öncüsü oldu. Oldukça yetenekli bir tasarımcı olan Fran Feeley tarafından şirket içinde tasarlandı ve Yarış Baş Tasarımcısı Ted Cutting ile birlikte çalışan, tartışmasız ‘en iyi zamanını’ temsil ediyor. DBR1’in şekli, en güzel ve zariflerinden biri olmaya devam ediyor. 1958’den itibaren otomobilin kalbinde, David Brown beş vitesli şanzımanla eşleştirilmiş 2.992 cc’lik sıralı altılı bir motor yatıyordu. 800 kg olan spor otomobilin tahmin edilen en yüksek hızı ise 150 mil/ saat’ten fazla.