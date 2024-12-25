Sadece abur cuburla beslenen 12 yaşındaki çocuk kalıcı olarak kör oldu!

New England Journal of Medicine yakın zamanda, çoğunlukla hamburger, patates kızartması, ranch sosu, donut ve şekerli meyve suyu kutularına dayanan abur cubur diyeti nedeniyle kör olan otizmli 12 yaşında bir çocuğun vakasını belgeledi. Çocuğa otizm teşhisi konmuştu ve belirli yiyecek dokularına karşı aşırı bir fobi çekiyordu, bu yüzden ebeveynleri diyetine hayati besinleri dahil etmeyi imkansız buldu.

BİR GECE GÖREMEDİĞİNİ BAĞIRARAK UYANDI

İsmi verilmeyen çocuk bu yılın başlarında, sabah ve akşam saatlerinde görme sorunları yaşamaya başladı ancak görme yeteneği gün içinde oldukça normaldi. Görme yeteneği hızla bozulmaya başladı ve altı hafta içinde yalnızca ebeveynleri engelleri aşmasına yardım ederse hareket edebiliyordu. Sonra, bir gece, göremediğini bağırarak uyandı.

Çocuğun ebeveynleri onu hastaneye götürdüler ve testler, optik sinirlerinin sağlığı için hayati önem taşıyan besinlerden yoksun olduğunu ortaya koydu. Sinirleri bir süredir atrofiye başlamıştı ve hastaneye vardığında tamamen tükenmişti. Doktorlar, takviyeler almasına rağmen, durumunun o kadar ilerlemiş olduğundan ve görüşünü geri kazandırmak için yapılabilecek hiçbir şey olmadığından korkuyorlar.

"GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ"

Araştırmacılar, "Ne yazık ki hastanın optik atrofisi şiddetliydi. Bu kadar ileri bir aşamada bulunduğunda bu şiddetli görme kaybı geri döndürülemez. Hastalığın seyrinde daha erken bulunursa, beslenme eksikliğini geri döndürmek görmede bazı iyileşmelere yol açabilir.” diye yazdı.

Hastanedeyken, çocuğa A, C, D ve K vitaminleri, kalsiyum, tiamin, bakır ve çinko takviyeleri verildi ve davranış terapisi sayesinde hamburgerlerinin üzerine marul ve peynir yemeye başladı. Ebeveynleri meyve suyu kutularına şeffaf bir takviye eklediler, ancak bir süre sonra bunları reddetmeye başladı. Ne yazık ki, bu atılımların hiçbirinin çocuğun görüşünü geri kazanmasına yardımcı olması beklenmiyor.

Boston Çocuk Hastanesi'ndeki doktorlar, çocuğun kaçınmacı/kısıtlayıcı gıda alımı bozukluğu (ARFID) olduğunu söyledi. Bu, otistik çocukların yaklaşık yarısını farklı derecelerde etkileyen bir yeme bozukluğudur. Bu aşırı bir vakaydı ancak kesinlikle tekil değildi. Benzer vakalar daha önce Birleşik Krallık'ta ve Birleşik Devletler'de bildirilmişti.