"Sadece Atatürk'ün hisselerinin temsilcisiyiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz İş Bankasının ortağı da değiliz. Biz, sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün hisselerinin temsilcisiyiz o kadar ve biz, 5 kuruş para almayız, o para Türk Dil Kurumuna, Türk Tarih Kurumuna gider. Çünkü Atatürk'ün vasiyeti böyle." dedi. Kılıçdaroğlu, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Pursaklar Ülker İlkokulu'nu ziyaret etti. Burada öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı. Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği sınıflardan birinin tahtasına "Atatürk'ü çok seviyoruz" yazdı. Öğretmen ve öğrencilerle fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, okuldan ayrılırken açıklamada bulunup, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Parlamento açıldığında, Öğretmenler Meslek Kanunu ve öğretmenlere 3600 ek göstergenin verilmesi konusunda kanun teklifi vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, bu konuda bütün siyasal partilerin ortak hareket etmesini umduğunu söyledi. Toplumun ortak paydası olan öğretmenlerin, Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşımak için fedakarca çalıştığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye verilmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, öğrencilerin ve öğretmenlerin, velilerle eğitime sahip çıkmaları ve sorunları aşmaları konusunda CHP olarak siyaseten üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti. - "Biz, açılan davayı kazandık" Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankasındaki hisseleriyle ilgili açıklaması oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Sayın Erdoğan'ın 'CHP'nin İş Bankasından para almadığını' söylemesi güzel bir olay. Çünkü biz para almıyorduk ama onu anlatamıyorduk bir türlü. Biz gerçekten hiçbir para almıyoruz. Biz İş Bankasının ortağı da değiliz. Biz sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün hisselerinin temsilcisiyiz o kadar ve biz, 5 kuruş para almayız, o para Türk Dil Kurumuna, Türk Tarih Kurumuna gider. Çünkü Atatürk'ün vasiyeti böyle. Daha önce Kenan Evren de aynı yolu denemişti. Evren ve arkadaşları darbe sonrasında Atatürk'ün hisselerini hazineye devretmişlerdi. O süreçte dava açıldı ve biz davayı kazandık. Erdoğan, önce bu hukuki sürece bir baksın, ondan sonra karar versin."

Türkiye'nin banisi, ülkeyi silah arkadaşlarıyla fedakarca savunan ve çağdaş uygarlığa çıkarma konusunda olağanüstü çaba harcayan, bir dönemin dünya lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine herkesin saygı duyması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Vasiyet, ölümden sonra onun iradesinin gerçekleşmesi demektir. Hiçbir zaman İş Bankası yönetiminde bulunan arkadaşlar, İş Bankasının işlerine karışmazlar. Bankacılık işlerine karışmazlar. Sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün hisselerini temsil etme onurunu taşırlar. Onun dışında biz, bankacılık kuralları içinde asla o konulara girmeyiz." dedi. Erdoğan'ın neden böyle dediğini anlamadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Acaba alıp Türkiye Varlık Fonu'na devretmeyi mi düşünüyor, ona da bakmak lazım." ifadesini kullandı. - "Vatandaş binebiliyor mu?" "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın hediye ettiği uçağa ilişkin 'O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir' dedi. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: