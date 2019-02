Sadece baş parmağını kullanarak 4 kitap yazdı

“Yaşadığı aşk acılarını kitaplaştırıyor, belki de son kitabı olabilir”

Oğlunun kaslarının iyice kasılmaya başladığını ve yakın zamanda başka bir kitap yazamama olasılığının olduğuna değinen anne Yazgan, “Oğlumun, May Sam isminde Lübnanlı bir sevgilisi vardı. Onunla 3 yıl internet üzerinden mesajlaştı. May’ı Türkiye’ye çağırdık. Daha sonra May, oğluma ihanet etti ve evlendiği fotoğraflarını bize attı. Daha sonra oğluma bir Gürcü bakıcı bulduk. Sonra oğlumla birbirlerini sevdiler fakat bu da kötü sonla bitti. Gürcü sevgilisinin de oğlumla nikahlanarak, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra bizi terk edeceğini anlayınca, bizi terk etti. Böylece oğlumda delikli bir kalp bıraktı. Onu çok sevmiştik. Onu unutabilmek için de bu kitap fuarı bize ilaç oldu. Oğlum, yaşadığı bu olaylardan dolayı May Sam’ın May’ını, Taliana’nın da Tali’sini alarak son kitabına May+Tali adını vermeye karar kıldı. May+Tali adlı beşinci kitabı umarım bir sonraki fuarda sergileriz” diye konuştu.

45 yaşındaki Vahit Yazgan, kaslarının çabuk yorulması nedeniyle günde ancak 10-15 cümle yazabiliyor. Sadece tek baş parmağını kullanabilen Vahit Yazgan, kitabını bilgisayar ortamında yazıyor, yazım hatası yaptığı kelimeleri de anlamlarına dokunmadan öğretmen olan annesi düzeltiyor.