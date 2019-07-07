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"Sadece başarıya odaklanacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 15:40 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "Sadece başarıya odaklanacağız. Türkiye'nin neresinde olursa olsun birbirimize destek verirsek, memleketimizi hayal ettiğimiz şekilde güzel bir memleket yapabiliriz, bu başarıyı elde edebiliriz"

EDİRNE (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sadece başarıya odaklanacağız. Türkiye'nin neresinde olursa olsun birbirimize destek verirsek, memleketimizi hayal ettiğimiz şekilde güzel bir memleket yapabiliriz, bu başarıyı elde edebiliriz." dedi.

İmamoğlu, CHP Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, tarihi bir günde kente geldiğini söyledi.

Hep birlikte Kırkpınar heyecanını yaşayacaklarını belirten İmamoğlu, "CHP’nin tüm üyelerinden bir isteğim var. Lütfen bu isteğimizi önemseyiniz. Gerçekten tarihi bir sorumluluğumuz var. Partiler üstü tarihi bir sorumluluğumuz var. Bu tarihi sorumluluk içerisindeki en önemli vazife, görevimizi en iyi şekilde yapma sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyük kenti, belki de dünyanın en güzel kenti İstanbul’u en iyi şekilde yönetme sorumluluğu aldığını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Şöyle bir dönem yaşatmalıyız hep birlikte. Hatayı görüp büyüten değil, hatayı görüp yardımcı olan, eksiği görüp tamamlayan, birbirinin kolundan tutan bir dönem. Tökezlenip düşen varsa onu kaldıran yoldaşlık istiyoruz. Parti içerisinde yapılan birtakım münazaralar, geçmişte yapılan bazı yarışlar, hepsini bir süreliğine bir kenara koyacağız. Sadece ve sadece başarıya odaklanacağız. Bu başarıyı bizden sadece CHP’liler beklemiyor. Bu başarıyı inanın ki Türkiye Cumhuriyeti’nin eksiksiz her vatandaşı bekliyor. Dolayısıyla ben işine, sorumluluğuna bu anlayışla kitlenmiş bir kardeşinizim. Bütün arkadaşlar Türkiye’nin neresinde olursa olsun birbirimize destek verirsek, memleketimizi hayal ettiğimiz şekilde güzel bir memleket yapabiliriz, bu başarıyı elde edebiliriz. Dolayısıyla sizden isteğim, bizlere yardımcı olun destek olun, tüm negatif duyguları unutun. Tüm pozitif duygularla birbirinize sarılın ve kucaklaşın."

Ziyarette, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ile partililer de yer aldı.

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CHP Ekrem İmamoğlu ziyaret

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