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  4. Sadece bir günlüğüne kiraladığı araç, 6 yıl sonra gelen evraklarla hayatını kararttı

Sadece bir günlüğüne kiraladığı araç, 6 yıl sonra gelen evraklarla hayatını kararttı

04.06.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'den 2015 yılında üniversite eğitimi almak için gittiği Denizli'de bir günlüğüne kiraladığı otomobili teslim alırken boş senet imzalayan Emre Tirun, icralık oldu. imzaladığı senetten 140 bin TL'lik borçla icraya verilen Tirun, ''senet nedeniyle tüm hesaplarıma, üzerimdeki arabama haciz koyuldu. Özel hayatım sosyal hayatım sarsıldı. Birçok yere başvuru yaptık. Senetteki imzanın bana ait olmasından dolayı çıkar yol bulamadık'' diyerek yetkililerden yardım istedi.

Sadece bir günlüğüne kiraladığı araç, 6 yıl sonra gelen evraklarla hayatını kararttı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Emre Tirun, 2015 yılında Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Eğitimi için Denizli’ye giden Tirun, bir süre sonra küçük eşyalarını taşımak için araç kiraladı. İddiaya göre, Tirun'a kullandığı kiralık aracı teslim alırken boş senet imzalatıldı. Üniversiteyi bitirip memleketine dönen Tirun, doldurulmuş senetle 6 yıl sonra 140 bin TL'lik borçla icraya verildi. Tirun da araç kiraladığı kişilerin kendisine boş senet imzalayıp, dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar aldı. Aynı şekilde birkaç kişinin daha dolandırıldığını öğrendiğini belirten Tirun, yetkililerden yardım istedi.

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BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Başından geçenleri anlatan Emre Tirun, "Otomobili sağ salim teslim ettim. Aradan 6 yıl geçtikten sonra 2021 yılı Ekim aylarına doğru hakkımda düzenlenen 140 bin TL'lik senet nedeniyle tüm hesaplarıma, üzerimdeki arabama haciz koyuldu. Gerek özel hayatım gerek sosyal hayatım sarsıldı. Birçok yere başvuru yaptık. Senetteki imzanın bana ait olmasından dolayı çıkar yol bulamadık. Savcılığa giderek dolandırıldığımı söyleyerek, suç duyurusunda bulundum. Bu kişilerin mağdur ettiği tek kişinin ben olmadığımı öğrendim. Benimle birlikte birkaç kişi daha var, aynı kişiler tarafından dolandırılan" dedi.

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Emre Tirun'un annesi İklime Yıldırım ise "Oğlumu çok zor şartlar halinde okuttum. Yetimlerimin parasını kimseye yedirmek istemiyorum. Evimizde huzur kalmadı, oğlum çalışamaz durumda. Ne olur bize de bir el uzatın, yardım edin" diye konuştu.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mersin
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