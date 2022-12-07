Sadece bir küpü bile vücudu mahvediyor! Dünyanın en zararlı yiyeceği: Yol açtığı hastalıklar korkutucu

Çorbaların, pilavların et ve tavuk suyuyla yapıldığında çok daha lezzetli ve sağlıklı olduğu biliniyor. Ancak birçok kişi et, tavuk suyu yapmanın zorlayıcı olduğunu düşünerek onlar yerine hazır satılan bulyonları kullanmayı tercih ediyor. Bu bulyonların sağlıklı olduğunu düşünenler bile var! Yapılan araştırmalar et/tavuk bulyonlarının sayısız hastalığa yol açtığını buldu.

BULYONLARIN İÇİNDE BULUNAN MSG MADDESİ SAĞLIĞI MAHVEDİYOR

Bulyonlarda Mono sodyum glutamat (MSG) isimli zararlı madde bulunuyor. Çin tuzu olarak adlandırılan bu madde uzmanlar tarafından tehlikeli olarak nitelendiriliyor. Birçok hastalığa yol açarak vücudu mahveden ürünün zararları ise gerçekten inanılmaz. Bulyonun içerdiği kimyasallardan dolayı, vücut ‘Çin Restoranı Sendromu’ adlı toplu bir reaksiyona giriyor ve düzenli olarak yemeklerde tüketildiğinde; anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açıyor.

SİNİR SİSTEMİNE ZARAR VERİYOR

Bulyonların bu kadar zararlı olmasının nedeni, içeriğinde yer alan Mono sodyum gluatamat (MSG) isimli katkı maddesi. Bulyonların içinde bulunan ve yemeklere et aroması kazandırmak için kullanılan MSG, kişinin merkezi sinir sistemine zarar veriyor. Alzheimer, Parkinson, Epilepsi (sara) ve Huntington hastalıklarının oluşmasına neden oluyor.

MSG NEDİR?

Açılımı mono sodyum gluatamat olan MSG, lezzet arttırıcı etkili kimyasal bir ürün. Çin tuzu olarak bilinen bu ürün fazla tüketildiğinde; Epilepsi (sara), Parkinson, Alzeimer, Huntington, pankreas hasarı, göz retinasında büyüme, yağ birikimi, insülin artışı, obezite gibi sağlık sorunlarına neden olur.

MSG ZARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

MSG tüketimi ayrıca yağ birikimi, doyma mekanizmasında bozukluk, obezite, büyüme hormonu baskılanması, pankreas hasarı, insülinde artış ve buna bağlı olarak diyabet, böbrek ve karaciğerde tahribata kadar yol açmakta.

HAMİLELERİN ASLA YEMEMESİ GEREKİYOR

İçeriğinde MSG olan ürünler arasında; et bulyon, tavuk bulyon, cips, dondurma, renkli yoğurt ve hazır çorba yer alıyor. Bu ürünlerin özellikle hamilelik döneminde kullanılması, uzmanlar tarafından çok sakıncalı bulunuyor. Hamilelikte MSG içeren gıdaların tüketilmesininen büyük zararı ise plasentayı geçerek direk bebeğe zarar vermesi.

