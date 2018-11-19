Sadece bir mandalla bakın neler yaptı

Mandalla alarmlı güvenlik sistemi kuran adam aşama aşama yaptıklarını kaydetti. İşte aklınıza gelmeyecek ilginç güvenlik yöntemi.

Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor

Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

Bu şekilde...

Diğer pili de aynı şekilde mandalın diğer yüzüne yapıştırıyoruz.

Böylece mandalın her iki kısmında da iki adet AA pilimiz bulunuyor. Şimdi geçelim bir sonraki adıma...

Matkapla mandalın ağız kısmını iki uçtan deliyoruz.

Matkapla mandalın ağız kısmını iki uçtan deliyoruz.

Bu şekilde vidalama işleminden sonra mandalın iki ucu da birleşmiş oluyor.

İşlem sonrası görüntü böyle... Gelelim bir sonraki adıma!

Mandalın alt ve üst dudağına da iki ayrı vida koymayı unutmayın ve vidalamayı iç kısımdan yapın.

Şimdi de bize alarm sesi verecek minik bir aygıt buluyoruz.

Bu cihazın kablolarını kesmemiz gerekiyor.

Bunun için falçata işimizi görecek!

Kesme işlemi başlıyor.

Daha sonra lehim tüpüne kabloları bir bir batırıyoruz.

Lehim makinesiyle bu kabloları mandalla birleştiriyoruz.

Aynen bu şekilde...

Daha sonra mandalın bu yüzüne biraz tutkal dökelim.

Ardından cihazı mandala öylece yapıştıralım.

Çalışmamızın son hali bu...

Sıra kabloları pillere bağlamaya geldi.

Tek tek bu kabloları pillere uygun şekilde lehimle bağlıyoruz.

Bağlantıyı yaptıktan sonra minik bir sarı kabloya ihtiyacımız olacak.

Bağlantıyı yaptıktan sonra minik bir sarı kabloya ihtiyacımız olacak.

Kablonun ucunu yine falçatayla dış derisinden kurtarıyoruz.

Ardından lehim tüpüne kablonun soyulmuş yüzünü batırıyoruz

Daha sonra lehim makinesiyle kablo üzerinde çalışmaya başlıyoruz.

Pillerle olan bağlantıyı kuruyoruz.

Bağlantıyı bu şekilde kurmuş olduk.

Sarı kabloyu mandala eklediğimiz vidalara bağlıyoruz.

Bu şekilde kablo bağlantısı kuruyoruz.

Şimdi de minik bir karton parçasına ihtiyacımız olacak.

Kartonu bu şekilde katlayıp içine tutkal döküyoruz.

Daha sonra iç yüzü tutkala gelecek şekilde kartonu kapatıyoruz.

Ardından matkapla kartonu deliyoruz.

İçinden de ip geçiriyoruz.

İpin ucunu ateşle bir süre yaktıktan sonra...

Kartonda açtığımız delikten geçirmemiz gerekiyor.

Bir sonraki adımda ise tutkalı kablonun geçtiği bu bölgeye döküyoruz.

İpin kartonla olan bağlantısı da tamamlamış olduk.

Mandalla olan çalışmamızda son durum böyle...

Mandalla olan çalışmamızda son durum böyle...

Ardından mandalı kapıya yapıştırıyoruz; aynen bu şekilde olmasına dikkat ediyoruz.

İple bağlantısını kurduğumuz karton mandalın ağzının içinde beklerken, ipin diğer ucu kapının karşı koluna yapıştırıyoruz.

Ve kapının önündeki bağlantıyı kurduk!

Ve kapının önündeki bağlantıyı kurduk!