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Sadece bir paket bitter çikolatanın faydasına inanamayacaksınız! İşte bitter çikolatanın az bilinen 7 mucizevi faydası

17.08.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde sevilerek yenen gıdalardan çikolata zararları ve yararlarıyla çokça araştırılan konulardan biri oluyor. Çikolata yemek isteyen fakat sağlığını riske atmak istemeyen kişilerin imdadına ise bitter çikolata yetişiyor. Sadece bir paket bitter çikolatanın faydasına inanamayacaksınız. İşte bitter çikolatanın az bilinen 7 mucizevi faydası!

Sadece bir paket bitter çikolatanın faydasına inanamayacaksınız! İşte bitter çikolatanın az bilinen 7 mucizevi faydası

Günümüzde sağlıklı beslenmenin önemli hale geldiği bu çağda, pek çok kişi çikolata tüketmeye karşı önyargı geliştiriyor. Özellikle yüksek şeker ve kalori oranı sebebiyle tüketilmeyen çikolata, zararı olduğu kadar yararlı bir gıda olarak da biliniyor. Çikolata türlerinden biri olarak bilinen bitter, pek çok farklı sağlık sorununa derman olabiliyor.

BİTTER ÇİKOLATANIN AZ BİLİNEN 7 MUCİZEVİ FAYDASI!

Çikolata yararı ve zararı ile sıkça araştırılan gıdalar arasında bulunuyor. Her şeyin fazlası zarar olduğu için çikolatanın fazlasından kaçınılması gerektiği bir gerçek. Ancak kararında yenen bitter çikolata pek çok rahatsızlığa çözüm olabiliyor. Çünkü bitter çikolata diğer tatlılara oranla sağlık için ve cilt için bulunmaz bir nimet olma özelliği taşıyor. Yararları saymakla bitmeyen bitter çikolata, besleyicilik yönünden de oldukça zengin bir gıda olarak biliniyor.

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Bitter çikolata, yeterli miktarda çözünür lif ve mineraller içeriyor ve cildin daha sağlıklı ve pürüzsüz görünmesine yarar sağlıyor. Bitter çikolata, özellikle enerjinin azalmaya başladığı günün öğle saatlerine gelindiğinde tüketilmeli.

Bitter çikolatanın faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

1) İçerisinde yer alan kakao tokluk hissi yarattığı için bölgesel zayıflama elde etmek isteyen kişiler, çantasında bitter çikolataya yer verebilir.

2) Bitter çikolata, kanın pıhtılaşmasını önlemektedir. Kan dolaşımını artırma konusunda adeta mucizevi besinlerden biri olarak da bilinmektedir.

3) Kan dolaşımını hızlandırmakta ve göz sağlığına olumlu etki yapmaktadır.

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4) Güneş ışınlarının sebep olduğu hasarların iyileşmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca cilt için de daha sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüm sağlamaktadır.

5) Boğazda oluşan kaşıntıyı ve inatçı öksürüğü dindirmektedir. Bitter çikolatanın bir parçası dahi öksürüğünüzü kesmek için yeterli olacaktır.

6) Bitter çikolatanın içeriğinde bulunan flavonoit maddesi oldukça yararlıdır. Bu madde tam bir kolesterol düşmanıdır. Bu madde kolesterol seviyesini korumaktadır.

7) Bitter çikolata strese de iyi gelmektedir. Stresi yatıştırmakta ve beyninizin daha dingin olmasını sağlamaktadır. Günde bir adet bitter çikolata yemek beyne, sinir sisteminize olumlu katkı sağlayacaktır.


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