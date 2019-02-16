Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günümüzde artık sadece bireylerin ve kurumların değil şehirlerin de yarıştığını belirtti.

Bakan Dönmez, Sakarya'nın geçmişte tarım kenti olarak anılırken, bugün artık ciddi dönüşüm neticesinde bir ticaret merkezi haline geldiğini dile getirerek, "Bunda hiç şüphesiz bulunduğu coğrafyadaki konumun etkisi büyük. O konumu iyi değerlendiremeyen yöneticiler olursa herhangi bir mesafe katetmeniz mümkün değil. Günümüzde sadece bireyler, kurumlar yarışmıyor, kentler de yarışıyor. Bu rekabetin güzel örneklerini görüyoruz." şeklinde konuştu.

Sakarya'da Cumhur İttifakı'yla seçimlere girildiğini anımsatan Dönmez, "Daha önceki seçimlerde olduğu gibi 17-0 yapma hedefindeyiz. Sayın başkanlarımızdan ve adaylarımızdan bu yönde geri dönüşler de aldık. Bu bizleri ayrıca mutlu etti." dedi.

