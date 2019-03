"Sadece çocuklarımın değil camideki herkesin hayatı için endişe ettim"

Linwood Camisi'ndeki terör saldırı sırasında camiden dışarı çıkıp terörist Brenton Tarrant'a silahsız karşı koyan ve onun namaz kılınan bölüme girmesini engelleyerek daha fazla can kaybı yaşanmasını engelleyen Aziz, o an yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

CHRISTCHURCH (AA) - RECEP ŞAKAR/ZUHAL DEMİRCİ - Yeni Zelanda'da Linwood Camisi'ndeki terör saldırı sırasında teröriste silahsız karşı koyan ve onu camiden uzaklaştırarak onlarca kişinin hayatını kurtaran Afgan göçmen Abdül Aziz, "Sadece çocuklarımın hayatı için değil oradaki herkesin hayatı için endişe ettim. Gözlerimi her kapattığımda camide ölen insanları görüyorum. Bu çok zor bir şey." dedi.

"Her insanın hayatı benim ve çocuklarımın hayatı kadar kıymetli. Sadece çocuklarımın hayatı için değil oradaki herkesin hayatı için endişe ettim. O an amacım onları korumaktı. Bana kahraman diyorlar ama ben kendimi kahraman olarak görmüyorum çünkü kim olsa o an aynı şeyi yapardı."

Yaşadıklarını unutamadığını ve olaydan çok etkilendiğini dile getiren Aziz, "Gözlerimi her kapattığımda camide ölen insanları görüyorum. Bu çok zor bir şey." ifadesini kullandı.

Aziz, cesareti için kendisini tebrik ederek kart ve hediye gönderen, güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Linwood Camisi İmamı Latif Alabi de Aziz'in kahramanca hareket ettiğini belirterek, "Bu kardeşimiz (Abdül Aziz) çıktı, teröriste karşı koydu, onu alt etmeyi başardı. Bu sayede kurtulduk. Eğer içeri girseydi hepimiz ölürdük." diye konuştu.

- Teröriste pos cihazı fırlattı

Terörist Tarrant'a kahramanca karşı koyan Aziz, silah seslerini duyduktan sonra dışarı çıkarak eline geçirdiği pos cihazını teröriste fırlattı. Daha sonra terörist yeni bir silah almak üzere arabasına yöneldiğinde ise Aziz teröristin peşinden gitti.