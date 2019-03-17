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"Sadece çocuklarımın değil camideki herkesin hayatı için endişe ettim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

AA muhabiri, Yeni Zelanda'da Linwood Camisi'ndeki terör saldırı sırasında teröriste silahsız karşı koyan ve onu camiden uzaklaştırarak onlarca kişinin hayatını kurtaran Afgan göçmen Abdül Aziz'e ulaştı - Birkaç yıl önce Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya taşınan Abdül Aziz: - "Her insanın hayatı benim ve çocuklarımın hayatı kadar kıymetli. Sadece çocuklarımın hayatı için değil oradaki herkesin hayatı için endişe ettim" - "Gözlerimi her kapattığımda camide ölen insanları görüyorum. Bu çok zor bir şey" - "Bana kahraman diyorlar ama ben kendimi kahraman olarak görmüyorum çünkü kim olsa o an aynı şeyi yapardı"

CHRISTCHURCH (AA) - RECEP ŞAKAR/ZUHAL DEMİRCİ - Yeni Zelanda'da Linwood Camisi'ndeki terör saldırı sırasında teröriste silahsız karşı koyan ve onu camiden uzaklaştırarak onlarca kişinin hayatını kurtaran Afgan göçmen Abdül Aziz, "Sadece çocuklarımın hayatı için değil oradaki herkesin hayatı için endişe ettim. Gözlerimi her kapattığımda camide ölen insanları görüyorum. Bu çok zor bir şey." dedi.

Linwood Camisi'ndeki terör saldırı sırasında camiden dışarı çıkıp terörist Brenton Tarrant'a silahsız karşı koyan ve onun namaz kılınan bölüme girmesini engelleyerek daha fazla can kaybı yaşanmasını engelleyen Aziz, o an yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Çocukken Afganistan'dan Avusturalya'ya göç eden ve 25 yıldan uzun süre bu ülkede yaşadıktan sonra birkaç yıl önce Yeni Zelanda'ya yerleşen 48 yaşındaki Aziz, Christchurch kentindeki terör saldırısı nedeniyle çok üzgün olduğunu ve birkaç gündür hiç uyku uyuyamadığını söyledi.

Aziz, terör saldırısına şahit olan çocuklarının kendisine teröristin arkasından gitmemesi çağrısında bulunduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Her insanın hayatı benim ve çocuklarımın hayatı kadar kıymetli. Sadece çocuklarımın hayatı için değil oradaki herkesin hayatı için endişe ettim. O an amacım onları korumaktı. Bana kahraman diyorlar ama ben kendimi kahraman olarak görmüyorum çünkü kim olsa o an aynı şeyi yapardı."

Yaşadıklarını unutamadığını ve olaydan çok etkilendiğini dile getiren Aziz, "Gözlerimi her kapattığımda camide ölen insanları görüyorum. Bu çok zor bir şey." ifadesini kullandı.

Aziz, cesareti için kendisini tebrik ederek kart ve hediye gönderen, güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Linwood Camisi İmamı Latif Alabi de Aziz'in kahramanca hareket ettiğini belirterek, "Bu kardeşimiz (Abdül Aziz) çıktı, teröriste karşı koydu, onu alt etmeyi başardı. Bu sayede kurtulduk. Eğer içeri girseydi hepimiz ölürdük." diye konuştu.

- Teröriste pos cihazı fırlattı

Terörist Tarrant'a kahramanca karşı koyan Aziz, silah seslerini duyduktan sonra dışarı çıkarak eline geçirdiği pos cihazını teröriste fırlattı. Daha sonra terörist yeni bir silah almak üzere arabasına yöneldiğinde ise Aziz teröristin peşinden gitti.

Terörist silahını alıp yeniden ateş açmaya başlayınca bu kez Aziz'i hedef aldı ve Aziz araçların arasında dolaşarak kurşunlardan kaçtı.

Aziz, arabaların arasında dolaşırken yerde teröristin bıraktığı bir tabancayı bulduktan sonra hemen aldı ve tetiğe bastı fakat silah boştu. Terörist yeni bir silah almak için otomobiline döndüğünde silahı ona fırlattı. Otomobilin camına çarpan silah camı parçaladı. Cam parçalanınca paniğe kapılan terörist, arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı. Aziz, köşedeki ışıklara kadar aracı takip etti. Terörist burada U dönüşü yaparak uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdül Aziz cami terör saldırısı Yeni Zelanda

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