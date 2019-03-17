"Sadece çocuklarımın değil camideki herkesin hayatı için endişe ettim"

CHRISTCHURCH (AA) - RECEP ŞAKAR/ZUHAL DEMİRCİ - Yeni Zelanda'da Linwood Camisi'ndeki terör saldırı sırasında teröriste silahsız karşı koyan ve onu camiden uzaklaştırarak onlarca kişinin hayatını kurtaran Afgan göçmen Abdül Aziz, "Sadece çocuklarımın hayatı için değil oradaki herkesin hayatı için endişe ettim. Gözlerimi her kapattığımda camide ölen insanları görüyorum. Bu çok zor bir şey." dedi.

Linwood Camisi'ndeki terör saldırı sırasında camiden dışarı çıkıp terörist Brenton Tarrant'a silahsız karşı koyan ve onun namaz kılınan bölüme girmesini engelleyerek daha fazla can kaybı yaşanmasını engelleyen Aziz, o an yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Çocukken Afganistan'dan Avusturalya'ya göç eden ve 25 yıldan uzun süre bu ülkede yaşadıktan sonra birkaç yıl önce Yeni Zelanda'ya yerleşen 48 yaşındaki Aziz, Christchurch kentindeki terör saldırısı nedeniyle çok üzgün olduğunu ve birkaç gündür hiç uyku uyuyamadığını söyledi.

Aziz, terör saldırısına şahit olan çocuklarının kendisine teröristin arkasından gitmemesi çağrısında bulunduklarını anlatarak, şöyle devam etti: