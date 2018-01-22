Sadece Diktatör' Ankara'da da yasaklandı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal, yazılı ve görsel medya organlarından; Barış Atay tarafından 28 Ocak 2018 günü Çankaya ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ali Doğan Sahnesi’nde “Sadece Diktatör” adlı tek kişilik tiyatro oyunu sahneleneceğine dair paylaşımlarda bulunulduğu bilgisi elde edilmiştir. Söz konusu paylaşımlarla, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği; bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği göz önünde bulundurulduğunda “Sadece Diktatör” adlı tiyatro organizasyonuna katılacak grup ve şahıslara yönelik bazı kesimler tarafından birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.