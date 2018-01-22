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Sadece Diktatör' Ankara'da da yasaklandı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ | 22.01.2018 11:08 | Son Güncelleme 9 saat önce

Ankara Valiliği, “Sadece Diktatör” adlı tiyatro organizasyonunun, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet kamu esenliğinin sağlanması amacıyla 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/f-h maddesi hükümleri doğrultusunda Valilik tarafından süresiz olarak yasaklandığını bildirdi.

Sadece Diktatör' Ankara'da da yasaklandı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal, yazılı ve görsel medya organlarından; Barış Atay tarafından 28 Ocak 2018 günü Çankaya ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ali Doğan Sahnesi’nde “Sadece Diktatör” adlı tek kişilik tiyatro oyunu sahneleneceğine dair paylaşımlarda bulunulduğu bilgisi elde edilmiştir. Söz konusu paylaşımlarla, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği; bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği göz önünde bulundurulduğunda “Sadece Diktatör” adlı tiyatro organizasyonuna katılacak grup ve şahıslara yönelik bazı kesimler tarafından birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Bu nedenlerle “Sadece Diktatör” adlı tiyatro organizasyonu, Barış Atay isimli şahıs ile çeşitli kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri organizesinde ilimizin muhtelif yerlerinde, salonlarında yapılacak birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren tiyatro, panel, söyleşi, sinema, sine vizyon, sergi gibi eylem ve etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/f-h maddesi hükümleri doğrultusunda Ankara Valiliğince süresiz olarak yasaklanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Sadece Diktatör Barış Atay

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tiyatrodan Bile Korkuyorlar??
nerede düşünce özgürlüğü ! işine gelmeyeni bahane ile yasakla . ne var yani diktatör oyunu sergilese "alındınız" mı acaba ??!!
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