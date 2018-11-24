MAGAZİN

Sadece dört yıl geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.11.2018 14:25 | Son Güncelleme

 Son birkaç gündür sosyal medyanın gündemindeki ünlü Rihanna. Henüz çocuk denecek yaşta şöhreti yakalayan Barbadoslu şarkıcının bu kadar ön plana çıkmasının nedeni ise geçirdiği değişim.

Üstelik sadece 4 yılda. Her ne kadar geçen yıl, kilo aldığı için kendisine yöneltilen acımasız eleştirilere Instagram hesabından "Eğer en kötü halimle idare edemiyorsanız en iyi halimi de hak etmiyorsunuz" diye yanıt verse de şarkıcının geçirdiği değişim hala hayranlarının gündeminde.

Rihanna'nın 4 yıl içindeki değişimi

Bir dönem hamile olduğu için kilo aldığı ileri sürülen Rihanna bunun doğru olmadığını kanıtlamıştı. Daha sonra da ünlü şarkıcının göğüslerine dolgu yaptırdığı bu yüzden iri görünmeye başladığı da iddia edildi. Bu söylentilere ise Rihanna'dan herhangi bir yanıt gelmedi.
 Bu arada zayıflığın güzellik olarak nitelendirilmesine karşı çıkan bedensel pozitivizm akımının takipçileri de Rihanna'nın kilo almasının ve bununla ilgili herhangi bir rahatsızlık duymamasının da olumlu bir davranış olduğunu belirtti. Biz de 30 yaşındaki Rihanna'nın, 20'li yaşlarının ikinci yarısından bugüne kadar yani son dört yılda geçirdiği değişime bir bakalım istedik.
İşte Rihanna'nın 2014 ve 2018 yıllarındaki görünümü.
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Anahtar Kelimeler:
rihanna değişim

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