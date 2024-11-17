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Sadece erkekler tuzağa düştü! Kurbanlarını sosyal medyadan buldular, "müzik dinleme" bahanesiyle paralar buhar oldu

17.11.2024 09:59
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Ankara'da bazı kadınlar, sosyal medyadan tanıştıkları erkeklerle bir araya geliyor, hepsi aynı taktiğe başvurup dolandırıcılık ve hırsızlık yapıyordu. Bunun için de bir çeteden komisyon alıyorlardı. Bu şekilde birçok erkeği tuzağına düşürüp banka hesaplarını dolduran kadınlar ve çete lideri yakalandı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Sadece erkekler tuzağa düştü! Kurbanlarını sosyal medyadan buldular, "müzik dinleme" bahanesiyle paralar buhar oldu

Tuzağa düşürdükleri erkeklerin telefonunu çalıp dolandırıcılık yapan şebekeye bir operasyon daha! Kadınlara komisyon veriyorlar, kadınlar da sosyal medyadan temasa geçtikleri erkeklerin telefonlarını müzik dinleme bahanesiyle alıp soyup soğana çeviriyordu. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilenler incelenecek.

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ERKEKLER SOSYAL MEDYADAN TUZAĞA DÜŞTÜ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, komisyon verdikleri kadınları kullanarak sosyal medyadan erkekleri tuzağa düşüren çeteye yönelik ikinci operasyonunu icra etti. Operasyon çerçevesinde 6 farklı olaya karıştığı tespit edilen ve aralarında elebaşının da bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda el konulan 6 cep telefonunun ise inceleneceği öğrenildi.

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MÜZİK DİNLEME BAHANESİYLE ALDIKLARI CEP TELEFONUNU ÇALIP HESAPLARINA PARA AKTARMIŞLAR

Çete mensubu kadınların, sosyal medyadan ağına düşürdükleri erkeklerle bir araya geldikleri, müzik açma bahanesiyle cep telefonunun şifrelerini öğrendikleri ve çeşitli bahanelerle mağduru kendinden uzaklaştırdıktan sonra telefonu alarak kaçtığı öğrenildi. Diğer çete üyelerinin kullandığı sahte plakalı araca binerek bölgeden uzaklaşan kadınların, çaldıkları telefonla aynı şifreye sahip banka hesaplarına sızdığı aktarıldı. Bu yöntemle kendi hesaplarına para havale eden şebekenin mağdur ettikleri kişi adına kredi de çekerek haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.

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HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Kandırdıkları erkeklerin telefonunu çaldıktan sonra kaçan çete üyesi kadınların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan çete elebaşının dolandırdığı paralarla kuyumcudan altın aldığı anlar da kameralara yansıdı.

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Geçen ay icra edilen operasyonun ilk ayağında ise 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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çete
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