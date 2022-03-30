Sadece eşsiz kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor: Uyumadan 2 saat önce...

Karanfil, sadece görünümü ile değil kokusu ve lezzetiyle de hayranlık uyandırıyor. Syzygium aromaticum ağacından elde edilen karanfil bitkisi, mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz baharatlardan sadece biri. Eşsiz tadı ve kokusuyla da öne çıkan şifa deposu karanfil, içerisinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa sayısız fayda sağlıyor.
Hemen hemen herkes tarafından bilinen en doğal ilaçlardan biri olan karanfil bitkisinin kendisi kadar yağının da faydaları saymakla bitmiyor.
Kullanımı Osmanlı Devleti’ne kadar dayanan karanfil yağının, o dönemlerde ameliyatlarda sakinleştirici olarak kullanıldığı biliniyor.
Güçlü bir antiseptik etkiye sahip olan karanfil yağı, eklem ağrılarından şeker hastalığına, kanserden diş iltihabına kadar birçok rahatsızlığı gidermeye yardımcı oluyor.
En bilinen faydası diş ağrılarına iyi gelmek olan bu yağ, ağrı kesici ilaçlarda ham madde olarak kullanılıyor.
Pek çok kullanım alanı olan karanfil yağının faydalarını sizler için derledik. İşte karanfil yağının faydaları ve yapılışı...
Uyarı: Cinsel gücü artırdığı söylenen karanfil yağı, cinsel organa sürülmez. Bu yağ cilde uygulanırken başka yağlarla birlikte kullanılması gerekir çünkü uyuşturucu etkisi bulunur.
Malzemeler:
Yapılışı:
Sağlık dostu olan, eşsiz bir kokusu ve tadı olan karanfil yağının kullanım alanı oldukça geniştir.
Hastanelerde sakinleştirici ve uyuşturmak amacı ile kullanılan karanfil yağı, diş ağrısına iyi gelir. Diş ağrısı için karanfil yağını bir pamuğa damlatın ve ardından ağrıyan dişinizdeki o bölgeye sürüp bekletin.
Karanfil yağı, akne ve sivilce oluşumunu azaltmak için de kullanılabilir. Ağır sivilceler için karanfil yağının içine 2 diş sarımsağı atıp iyice ezin ve cildinize sürün. Böylece cildinizdeki akne ve sivilcelerden kısa sürede kurtulabilirsiniz.
Sürekli uyku problemi yaşıyorsanız, uyumadan 2 saat önce yarım çay bardağına iki damla karanfil yağı damlatıp için. Böylece hem rahat bir uyku çekecek hem de güne dinç uyanacaksınız.
NOT: Karanfil bitkisinin yağının zararları da mevcuttur. Bunlardan ilki fazla kullanıldığı takdirde alerjik reaksiyonlara veya toksik etkilere sebep olmaktadır.
Bir diğer zararı ise diş ağrıları için sık kullanıldığı takdirde diş etlerine, deriye, mukoza zarlarına zarar verebilir. Bu nedenle gereğinden fazla tüketmemeye özen gösterin.
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