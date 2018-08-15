Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Yaklaşık 5 yıldır yaşam destek ünitelerine bağlı, sadece mamayla beslenerek hayatını sürdüren Özalkan, yatağının üzerine konulan ve göz işaretleriyle yazı yazmayı sağlayan özel bilgisayar programı aracılığıyla sosyal medya üzerinden Afrika'da su kuyusu açılması için kampanya başlattı.

Ellerindeki güç kaybı nedeniyle 10 yıl önce hastaneye giden Özalkan'a, ALS teşhisi konuldu. Zamanla vücudunun diğer uzuvlarını da kullanamaz hale gelen Özalkan, 12 yaşındaki kızı ile ailesinin yanına yerleşti. Durumu ağırlaşan Özalkan, çevresindekilerle sadece gözleri ile iletişim kurabilir hale geldi.

Anne Perihan Özalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının 10 yıldır ALS hastası olduğunu söyledi.

Hastalığın, Türkiye'de eski futbolcu Sedat Balkanlı ile tanındığını aktaran Özalkan, "Özlemin önce el kasları çalışmadı. Daha sonra hastalık ayaklarına geçti. Birkaç yıl tekerlekli sandalyede hayatına devam etti. Son 5 yıldır ise solunum cihazına bağlı yaşıyor. Herhangi bir şey yiyemiyor, içemiyor. Çaresi olmayan bir hastalıkla mücadele ediyor." diye konuştu.

Kızı ile çok iyi anlaştığını anlatan Perihan Özalkan, şöyle devam etti:

"Onunla yatıyor, onunla kalkıyorum. Onunla beraber gülüyor, onunla beraber ağlıyoruz. Özlem hiç hasta değilmiş gibi yaşıyoruz. 4 çocuğum var. Onlarla nasıl anlaşıyorsam, Özlem de benim için aynı. Derdimizi, sıkıntımızı birbirimizle paylaşıyoruz. Sanki hayatta her şey normalmiş gibi devam ediyoruz. Özlem ile bazen konuşma tablosunu elime almadan bile iletişim kurabiliyoruz."

Kızının sosyal medyada çok etkin olduğunu dile getiren Özalkan, "12 yaşındaki kızına şiirler yazarak kullanmaya başladığı sosyal medyada, birçok yardım kampanyası yapıp kitap yazdı. Bütün arkadaş çevresine buradan ulaşıyor. Üniversiteden arkadaşlarıyla irtibata geçip geniş bir çevre edindi. Afrika'da 5 su kuyusu açtırdı. Bu hastalıkta en büyük etken moral. Özlem, morali yerinde olduğunda çok daha iyi fakat moralsiz olduğunda çok kötü duruma geçiyor." ifadelerini kullandı.