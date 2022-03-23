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Sadece güneşi ve deniziyle değil karıyla da dikkat çekiyor! Burası Muğla'nın bilinmeyen Sibirya'sı

23.03.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Muğla, artık sadece güneşi, denizi ve doğal manzarasının yanında karlı dağları ile de dikkat çekmeye başladı. Yıllık 3 milyon yabancı, 5 milyon da yerli turist ağırlayan Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Muğla, artık sadece güneşi, denizi ve doğal manzarasının yanında karlı dağları ile de dikkat çekiyor. Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Göktepe’de kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Sadece güneşi ve deniziyle değil karıyla da dikkat çekiyor! Burası Muğla'nın bilinmeyen Sibirya'sı

Son yılların en uzun ve etkili kış mevsiminin yaşandığı Türkiye’de Nisan ayına sayılı günler kalmasına rağmen karakış etkisini gösteriyor. Ülkenin en ılıman havası, denizi ve güneşi ile bilinen Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Göktepe’de kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

TURİZM ALANI OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Ulaşımın oldukça zor olduğu bölgeye çıkan doğasever gençlerden Taner Genel, boyundan daha yüksek karın içerisinde bölgenin müthiş manzarasını hem yerden hem de havadan görüntüledi. İzlemeye doyum olmaz manzaraların oluştuğu Göktepe’nin kayak merkezi ve turizm alanı olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

Kavaklıdere ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Göktepe Yaylası, bu yıl oldukça yoğun geçen kar yağışları sonrası seyrine doyum olmaz manzaraya kavuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Muğla
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