Sadece günler kaldı! Gerim sayım bitiyor, son hali böyle görüntülendi: Fotoğraf çektirmek için oraya koştular

Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi, açılış için günler sayılıyor. Çevre düzenlemesi de yapılan Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi.

MAYIS AYINDA AÇILACAK

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi'nin bu ay içinde açılması bekleniyor.

"ESKİ HALİ DE GÜZELDİ, ŞİMDİ DAHA GÜZEL"

Çevre düzenlemesi de tamamlanan tarihi yapı açılışa sayılı günler kala görüntülendi. Üsküdar sahiline gelenler de Kız Kulesi'ni fotoğrafladı.

Mümine Yüce, “Eski hali de güzeldi ama şimdi daha güzel. Bakım gerekiyordu yapıldı. İnşallah bittiği zaman tekrar gelip görürüz" dedi.

"DAHA İYİ BİR YAPI ORTAYA ÇIKMIŞ"

Erhan Pideci ise, “Biz buraya sık sık geliriz, eski halinde taşlar vardı. Şimdi daha yeni ve bahçe düzenlemesi yapılıyor, daha iyi bir yapı ortaya çıkmış, neredeyse bitmiş“ diye konuştu.

(DHA)

