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Sadece gürültü engelleme özellikleriyle dikkat çeken en şık kulaklıklar

01.03.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Evde, iş yerinde, arabada, sporda ve seyahatte kısacası yanımızda olmasını istediğimiz her yerde! Ancak müzik dinlemek için iyi bir kulaklık seçmelisiniz. Dışarıdan çok fazla sese maruz kalırsanız dinlediğiniz müziğin kalitesi ve duygusu düşer. Siz de gürültü önleme özelliğiyle öne çıkan ve müzik keyfini doyasıya yaşamanızı sağlayacak bir kulaklık mı arıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Detaylar için yazımızı okumaya devam edin!

Sadece gürültü engelleme özellikleriyle dikkat çeken en şık kulaklıklar

Kulaklık kullanırken çevreden gelen seslere maruz kalmak, müzikten aldığınız keyfi azaltabilir. Ayrıca spor salonu ya da toplu taşıma gibi gürültülü bir ortamdaysanız etraftaki sesler nedeniyle gelen aramalara cevap vermekte zorlanabilirsiniz. Karşı tarafı duymak ve sesinizi iletmek tam bir işkenceye dönebilir. Sizi bu dertten kurtaracak ve çevredeki seslerden kendinizi soyutlamanıza yardımcı olacak, birbirinden kaliteli kulaklıkları sizler için araştırdık. Hem gürültü önleyici hem eşsiz müzik deneyimi sunan kulaklıkları incelemeye hazır mısınız? O halde başlayalım!

1. Benzersiz bir ses deneyimi için: PowerLocus Kulaklık

Sadece gürültü engelleme özellikleriyle dikkat çeken en şık kulaklıklar

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PowerLocus Kulaklık, özel ANC teknolojisiyle dışarıdan gelen sesleri engeller. Bu sayede gürültülü ortamlarda bile rahatça müzik dinleyebilir ya da gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Gelişmiş hoparlörleri sayesinde kristal netliğinde seslerle unutulmaz müzik deneyimi yaşatır. 90 derece dönebilen ve katlanabilen kulaklığı için çantanızda rahatça taşıyabilirsiniz. Protein köpük dolgu ve ekolojik deriden elde edilen yumuşak kulak yastıkları, uzun süreli kullanımda kulaklarınızı rahatsız etmez. Bluetooth 5.0 teknolojisiyle kulaklığa akıllı cihazınızla uzaktan erişim sağlayabilirsiniz. Tek şarjla 70 saat çalışabilen kulaklığın kablo girişi de mevcut. Bu sayesinde pilli bitince kablo ile müzik keyfine devam edebilirsiniz.

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2. Yüksek kaliteli hoparlörleriyle: TaoTronics Soundliberty Kulaklık

Sadece gürültü engelleme özellikleriyle dikkat çeken en şık kulaklıklar

TaoTronics Soundliberty Kulaklık'ın gürültü engelleyici özelliği sayesinde trende, otobüste, arabada ve sokakta gelen aramaları rahatça cevaplayabilir, karşı tarafa sesinizi net bir şekilde iletebilirsiniz. Bluetooth erişimiyle sizi kablo sorunundan kurtaran kulaklık, zarif tasarımıyla tarzınızı yansıtır. Ayrıca kulak içine tam oturur ve uzun süre kullansanız da rahatsız etmez. Küçük yapısıyla çantanızda ya da cebinizde kolayca taşıyabilirsiniz. Tek şarjla 8 saat aralıksız müzik dinlemenizi sağlayan kulaklık, şarj çantası sayesinde bu süreyi 30 saatte kadar çıkarır. Yüksek kaliteli hoparlörleri, mükemmel ses kalitesiyle benzersiz müzik deneyimi yaşatır. Sağlam materyallerle üretilen kulaklığı uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

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3. Yumuşak kulak yastıklarıyla: Volkano Kulaklık

Sadece gürültü engelleme özellikleriyle dikkat çeken en şık kulaklıklar

Bluetooth özelliğiyle sizi kablo derdinden kurtaran Volkano Kulaklık, dahili mikrofonu sayesinde telefona gelen aramaları kulaklık üzerinden cevaplamanıza imkan tanır. Aktif gürültü önleyici özelliğiyle arka planda bulunan sesleri azalttığı için kendinizi müziğin ritmine bırakabilirsiniz. Kafa bandını kafa yapınıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Yumuşak kulak yastıkları uzun süreli kullanımda kulaklarınızın rahatsız olmasını önler. Kaliteli hoparlörleri ise müzik deneyimini farklı bir boyuta taşır. Tek şarjla 16 saat çalışabilen kulaklığı şarjı bittiğinde kablo ile kullanmaya devam edebilirsiniz. Çantasıyla birlikte geldiği için rahatça her yere taşıyabilirsiniz.

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4. Katlanabilen tasarımıyla: Philips TABH305 Kulaklık

Sadece gürültü engelleme özellikleriyle dikkat çeken en şık kulaklıklar

Hafif yapısıyla gün boyu rahatlıkla kullanabileceğiniz Philips TABH305 Kulaklık, kablosuz bağlantı kurabildiği için hareket özgürlüğü sunar. Böylece dilediğiniz yerde rahatça kullanabilirsiniz. 32 mm neodimyum akustik sürücüler, eşsiz ses kalitesiyle müzik keyfinizi ikiye katlar. ANC özelliğiyle dışarıdan gelen sesleri engelleyen kulaklık, gelen aramaları gürültülü ortamlarda bile rahatça cevaplamanızı sağlar. Böylece müzik dinlerken kendinizi müziğin ritmine kaptırabilirsiniz. Yumuşak kulak yastıkları, kulağınızı rahatsız etmez. Tek şarjla 18 saat aralıksız müzik dinleyebilirsiniz. Katlanabilen tasarımıyla fazla yer kaplamayan kulaklığı çantanızda kolayca taşıyabilirsiniz. Sağlam yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

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5. Gürültüyü dışarıda bırakan: Anker Soundcore Life Q30 Kulaklık

Sadece gürültü engelleme özellikleriyle dikkat çeken en şık kulaklıklar

Aynı anda iki farklı akıllı cihaza bağlanabilen Anker Soundcore Life Q30 Kulaklık, iki ürün arasında sorunsuz geçiş yaparak benzersiz bir müzik deneyim yaşatır. ANC özelliğiyle seyahat modundayken dışarıdan gelen seslerin %95'ini engeller ve müzikle aranıza herhangi bir sesin girmesine izin vermez. NFC fonksiyonuna sahip kulaklığı akıllı telefonla eşleştirmek için kulaklığın sağ tarafına dokundurmanız yeterli. Ayrıca şeffaf modu sayesinde etrafınızdaki kişilerle rahatça iletişim kurabilirsiniz. Hafıza köpüklü kulaklık yastığı, uzun süre kullansanız da sizi rahatsız etmez. Tam şarjla 60 saatte kadar müzik dinleyebilirsiniz. 5 dakikalık hızlı şarj ise kulaklığı 4 saat aralıksız kullanmanızı sağlar.

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6. Zarif tasarımıyla: Srhythm Kulaklık

Sadece gürültü engelleme özellikleriyle dikkat çeken en şık kulaklıklar

ANC özelliği bulunan birçok kulaklık etkili şekilde gürültü engellediği için kullanım sırasında çevrenizdeki kişilerle iletişim kurmanızı engeller. Böyle durumlarda kulaklığı çıkarmanız ya da müziği kapatmanız gerekir. Ancak Srhythm Kulaklık, şeffaf moduyla çevrenizdeki insanlarla rahatça iletişim kurmanızı sağlar. Bluetooth 5.1 teknolojisine sahip kulaklık, akıllı cihazlarla kolayca bağlantı kurabilir. Kulak içine tam oturur ve düşmez. Mikrofonu olduğu için gelen aramaları telefonunuzu kullanmadan cevaplayabilirsiniz. 1-2 saat arasında şarj olan kulaklığı 50 saatte kadar kullanabilirsiniz. Şarj çantasının üzerinde bulunan LED ışıklarla şarj durumunu takip edebilirsiniz.

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7. Tasarım harikası: Mixcder E9 Kulaklık

Sadece gürültü engelleme özellikleriyle dikkat çeken en şık kulaklıklar

Mixcder E9 Kulaklık, yumuşak kulak yastıklarıyla gün boyu kullansanız da kulaklarınızda rahatsızlığa neden olmaz. Mükemmel ses kalitesiyle benzersiz bir müzik deneyimi yaşatır. ANC teknolojisi sayesinde dışarıdan gelen sesleri %97'ye kadar önler. Böylece müzikteki en ince ses ayrıntılarını, gürültülü ortamlarda dahi yakalayabilirsiniz. CSR Bluetooth çipi, yüksek sinyal gücüyle akıllı cihazınızla kulaklık arasında mükemmel derecede veri akışı sağlar. 35 saat kesintisiz müzik dinleyebileceğiniz kulaklığı 5 dakikalık hızlı şarjla 2 saat boyunca kullanabilirsiniz. Katlanabilen tasarımı sayesinde yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz.

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8. Benzersiz müzik deneyimi için: Jabra Elite Active 65t Kulaklık

Sadece gürültü engelleme özellikleriyle dikkat çeken en şık kulaklıklar

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İster açık alanda ister spor salonunda spor yapın, kendi müziğinizi dinlemek isterseniz kulaklığınızın mutlaka gürültü önleyici özellikte olması gerekir. Jabra Elite Active 65t Kulaklık'ın HearThrough fonksiyonu, etraftaki sesleri filtreler ve mükemmel ses kalitesiyle motivasyonunuzu artırır. IP56 koruma sınıfında yer aldığı için tere ve toza karşı da oldukça dayanıklı. Kulağınıza mükemmel uyum sağlayan EarGel, yumuşak yapısıyla rahatsız etmez. Sesli komutla telefonunuza dokunmadan arama yapabilir ve gelen aramalara cevap verebilirsiniz. Şarj kutusu sayesinde 15 saate kadar aralıksız müzik dinleyebilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanabilirsiniz.

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9. Müziğin ritmine kapılmanızı sağlayan: TRILOGIC Kulaklık

Sadece gürültü engelleme özellikleriyle dikkat çeken en şık kulaklıklar

Muhteşem ses kalitesiyle eşsiz bir müzik deneyimi sunan TRILOGIC Kulaklık, Bluetooth bağlantısıyla sizi kablo derdinden kurtarır. ANC özelliğiyle dışarıdan gelen seslerin %94'ünü önleyerek kendinizi müziğin ritmine bırakmanızı sağlar. Yumuşak kulak yastıklarıyla uzun süre boyunca müzik dinleyebilirsiniz. Kafanıza tam olarak oturan baş bandı, konforlu bir kullanım sağlar. Yüksek kaliteli hoparlörleri ise müzik dinleme keyfinizi ikiye katlar. Kulaklığı ANC açık modda 18, kapalı moddaysa 25 saat boyunca kesintisiz kullanabilirsiniz. Kulaklık üzerinde yer alan tuşlarla müziğin sesini kolayca açıp kapatabilirsiniz.

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10. Uzun saatler süren müzik keyfi için: SoundPEATS Truefree2 Kulaklık

Sadece gürültü engelleme özellikleriyle dikkat çeken en şık kulaklıklar

IPX7 koruma sınıfında yer aldığı için su geçirmeyen SoundPEATS Truefree2 Kulaklık'ı sporda, yürüyüşte, arabada ya da okulda kısacası istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bluetooth özelliğiyle kablosuz bağlantı sağlayan kulaklık, şarj kutusundan çıkar çıkmaz akıllı cihazla eşleşir. 4 saat boyunca kesintisiz müzik keyfi sunan kulaklığı şarj kutusu sayesinde ekstra 16 saat daha kullanabilirsiniz. Şarj kutusu üzerinde bulunan LED noktalar ise şarj durumunu kontrol etmenize yardımcı olur. Aktif gürültü önleyici özelliği ve yüksek ses kalitesiyle müzik keyfini katlamak için acele edin!

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