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Sadece iki malzemeye ihtiyacınız var! Hastalıklara ilaç gibi geliyor

18.01.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsiminin zorlu geçmesine neden olan soğuk algınlığı, halsizlik, grip ve burun tıkanıklığı gibi rahatsızlıkları doğal yöntemlerle geçirebilirsiniz. Beslenmenize dikkat eder, sağlıklı yaşamaya özen göstererek bağışıklığınızı yükseltebileceğiniz gibi her evde bulunan doğal malzemelerle hastalıklara karşı kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Sadece soğana 5-6 tane karanfil saplayarak bir mucizenin ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Sadece iki malzemeye ihtiyacınız var! Hastalıklara ilaç gibi geliyor

Doğa yüzlerce farklı hastalığa çare olacak meyve, sebze ve bitkilerle dolu. Geçmişten günümüze en çok kış aylarında görülen ve hayat kalitesini düşüren grip, soğuk algınlığı, burun tıkanıklığı gibi hastalıklara karşı kendinizi koruma altına almazsanız, yeni hastalıklara davetiye çıkarmış olursunuz.

KARANFİLLİ SOĞAN NE İŞE YARAR?

Soğan doğal bir antibiyotik olarak besinler arasında faydalarıyla öne çıkıyor. Neredeyse her yemeğin olmazsa olması soğan, antiviral özelliği ile de mikrop ve virüslerle adeta savaşıyor. Karanfil de bir o kadar yararlı baharatlar arasında. Hele ki soğana 4-5 tane batırdığınızda...

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Soğana karanfil batırmak hem yemekten arta kalanları değerlendirmek hem de etkilerinden faydalanmak için güzel bir seçenek. Peki ne işe yarıyor?

SOĞANA KARANFİL BATIRMANIN FAYDALARI

Soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi mikrobiyal ve enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklarda soğan antibiyotik görevi görerek karanfil ise hoş kokusu ile solunum yollarını açarak rahatlamanızı sağlar.

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Bir soğanı ikiye bölüp düz yüzeylerine gelişigüzel karanfil saplayarak yatak odasına koyun.

Günaşırı yenilemenizi tavsiye ederiz.


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