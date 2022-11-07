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  4. 'Sadece inşaat yapıldığını duyuyoruz' diyerek isyan etti! İzmir depremindeki can kayıplarından sonra Prof. Dr. Naci Görür'den sitem dolu sözler: "50 bin binadaki insanlar her an ölümle burun buruna!"

'Sadece inşaat yapıldığını duyuyoruz' diyerek isyan etti! İzmir depremindeki can kayıplarından sonra Prof. Dr. Naci Görür'den sitem dolu sözler: "50 bin binadaki insanlar her an ölümle burun buruna!"

07.11.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de geçtiğimiz cuma meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye yeniden diken üstünde. Sık sık deprem uyarılarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Naci Görür canlı yayında isyan etti. Görür, "Yarın 7 olursa ne olacak? Nasıl sokağa çıkacak siyasiler? Yüz binlerce insanımızı kaybedersek biz nasıl dayanacağız? Bu işin şakası yok" derken AK Partili Özhaseki'den de "5-6 şiddetinde bir deprem olduğunda ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak kader diyemeyiz, orada suç bizde" açıklaması geldi.

'Sadece inşaat yapıldığını duyuyoruz' diyerek isyan etti! İzmir depremindeki can kayıplarından sonra Prof. Dr. Naci Görür'den sitem dolu sözler: "50 bin binadaki insanlar her an ölümle burun buruna!"

Geçtiğimiz cuma İzmirlileri uykusundan uyandıran 4.9 büyüklüğündeki depremde bir kişi kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirirken bir kişi ise paniğe kapılarak camdan atlaması sonucu vefat etti. Bu gelişmelerin ardından başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye'de deprem tedirginliği yükselişe geçerken Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'da 50 bin binada yaşayan insanların "her an ölümle burun buruna" olduğunu ifade ederken "'Önce ben bu 50 bin binayı deprem güvenli hale getireceğim, geri kalanda ben size konut yapıp vereceğim.' O zaman anlardım. Şimdi hükümet bunu demiyor, sadece '250 bin konut yapıp satacağım' deniyor" diyerek isyan etti. Görür ayrıca "İstanbul depremi olursa, İzmir'de deprem olursa, 7 ve üstünde bir deprem, yüz binlerce insan kaybederiz. Sadece inşaat yapıldığını duyuyoruz" diye konuştu. AK Partili Mehmet Özhaseki'den de yaşananlarla ilgili bir açıklama geldi.

"BİZİ CİDDİYE ALAN YOK"

Prof. Dr. Naci Görür, Fox Haber'e yaptığı açıklamada isyan dolu sözler sarf etti. Deprem uyarılarını altını çizerek yineleyen Görür, şöyle konuştu:

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"Benim aklım ermiyor. Deprem işini hafife alıyorlar, sadece müteahhitlik işi diye algılıyorlar. Deprem her an geliyor, görüyorsunuz. Allah'tan da 4, 5 oluyor, fazla bir şey değil. Yarın 7 olursa ne olacak? Nasıl sokağa çıkacak siyasiler? Yüz binlerce insanımızı kaybedersek biz nasıl dayanacağız? Bu işin şakası yok.. 1999 senesinden bu yana 22 sene geçti. Halen daha 'Biz hazırlık yapıyoruz' diyoruz. Bağırıyoruz 'Yapmayın, etmeyin, önlem alın' diye, bizi ciddiye alan yok.

"SADECE İNŞAAT YAPILDIĞINI DUYUYORUZ"

"İzmir çok sayıda aktif faylarla örülü bir yarımada. İzmir 7 ve üzeri deprem üretebilir. Ürettiği takdirde de İzmir'in bugün yerleşimi ve yapı stokunu alırsanız çok acı çekeriz. Bizde 5'lik depremler insan öldürüyor. İstanbul depremi olursa, İzmir'de deprem olursa, 7 ve üstünde bir deprem, yüz binlerce insan kaybederiz. Sadece inşaat yapıldığını duyuyoruz.

"50 BİN BİNADA YAŞAYAN İNSANLAR HER AN ÖLÜMLE BURUN BURUNA"

"İstanbul'da 50 bin binada yaşayan insanlar her an ölümle burun buruna deprem nedeniyle. 'Önce ben bu 50 bin binayı deprem güvenli hale getireceğim, geri kalanda ben size konut yapıp vereceğim.' O zaman anlardım. Şimdi hükümet bunu demiyor, sadece '250 bin konut yapıp satacağım' deniyor.

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AK PARTİLİ HASEKİ: "ÖLÜMLERLE KARŞI KARŞIYA KALIYORSAK KADER DİYEMEYİZ, SUÇ BİZDE"

Öte yandan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki de İzmir'deki depremde yaşanan can kayıplarına değinirken kentsel dönüşüme dikkat çekti. İHA'da yer alan habere göre Özhaseki, Kocasinan ilçesinde katıldığı kentsel dönüşüm temel atma törenindeki konuşmasında evlerin depreme dayanıklı olması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

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"Kentsel dönüşüm Türkiye için bir mecburiyettir. İki nedenle mecburiyettir. Birincisi; refahın arttığı, gelişmenin olduğu bir ortamda herkesin güzel evlerde oturma hakkı var. İkincisi de; son yüz yıl içerisinde Türkiye’de 6 ve üzeri şiddette deprem sayısı neredeyse 60’e yaklaştı. Ölen insan sayısı ise 82 bin. 82 bin canımızı depremde kaybettik. Doğanın kanunudur, Allah böyle yaratmış, yer altında bir hareketlilik var. Buna uygun davranmak icap ediyor. Müslüman insanlarız. Ama Allah da insanoğluna akıl vermiş. Bilim diye bir şey var. Eğer Japonya'da 7-7.5 şiddetinde bir deprem oluyor, herkes evinde sıcacık yatıyorsa, bizde de 5-6 şiddetinde bir deprem olduğunda insanlar kendisini ortaya atıp ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak bunun neticesine de kader diyemeyiz. Orada suç bizde. O yüzden evlerimizi depreme dayanıklı yapmak zorundayız."

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