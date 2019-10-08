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"Sadece kamuda değil, özel sektörle de projeler yapacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 16:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay: - "Sadece kamuda değil, özel sektörle de projeler yapacağız. Bunları hemen açıklamam doğru olmaz" - "İstihdam alanında nasıl köklü ve sürdürülebilir çözümler üretebileceğimiz konusuna odaklanmış bir birimiz" - "İstihdam konusu gündeme geldi. Holdingler, büyük oranda istihdam sağlayan holdingler. Onların düşünce ve beklentileri ile çözüm önerilerini de aldık. Dolayısıyla istihdam bizim için önemli bir konu"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Sadece kamuda değil, özel sektörle de projeler yapacağız. Bunları hemen açıklamam doğru olmaz." dedi.

"Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Özel Sektör İnsan Kaynakları Yöneticileri Toplantısı" Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlendi.

Özel sektörün önde gelen holding ve şirketlerinin insan kaynakları yöneticileri ile düzenlenen tanışma ve istişare toplantısının ardından basınla görüşen Atay, Ofis'in 1 yıl önce kurulduğunu anımsatarak, "1 yıldır hem kuruluş çalışmalarımızı sürdürürken hem de kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu makro verileri üretme yönünde çok ciddi mesafeler kat ettik." diye konuştu.

Atay, 1 yıl boyunca kamuya odaklandıklarını ve bu alanda belli verilere ulaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim için bu ülkede katma değer üreten, iş yaşamında olan herkes bizim için çok değerli. Biz sadece kamuya değil aynı zamanda özel sektöre de veri sağlamak, kaynak sağlamak durumundayız. O bakımdan bugün ilk defa Türkiye'nin en büyük holdinglerinin insan kaynakları yöneticileri ile bir araya gelerek işe başladık. Yarın bir başka grupla toplantımız olacak. Daha sonra da aşağıdaki katmanlara devam ederek, en büyük holdinglerden en küçük işletmesine kadar insan kaynakları alanında emek veren yöneticilerin tamamını dinleyeceğiz, onlarla ortak bir akıl üretme yoluna gideceğiz. Kendi çalışmalarımızı anlatıyoruz. Onların bizden beklentilerini dinliyoruz. Böylece çalışan bütün kesimlerin ihtiyaçlarını analiz edeceğimiz ve onlara yönelik çözümler üreteceğimiz bir sürece doğru ilerliyoruz."

- "Birlikte projeler yapacağız"

Bugün davetli 30 holdingden 29 katılımcının yer aldığını dile getiren Atay, "Çok iyi katılımlı bir çalışma oldu. Herkese söz verildi ve herkes itinayla dinlendi. Arkadaşlarım ile gerekli notları aldık." şeklinde konuştu.

Atay, istihdam alanında nasıl köklü ve sürdürülebilir çözümler üretebileceği konusuna odaklanmış bir birim olduklarını belirterek, "İstihdam konusu gündeme geldi. Holdingler, büyük oranda istihdam sağlayan holdingler. Onların düşünce ve beklentileri ile çözüm önerilerini de aldık. Dolayısıyla istihdam bizim için önemli bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Katılımcılara toplantıların hangi sıklıkla ve hangi yöntemlerle olması gerektiğini sorduklarını aktaran Atay, "Bütün katılımcılar toplantıların devam etmesini istedi. Yöntem konusunda farklı önerileri var. Bu arkadaşlarımızın hepsinin kendi kurumlarında çok ciddi yükümlülükleri ve mesaileri var. Onların da mesailerini çok aksatmayacak şekilde ortak bir araç geliştirerek iletişimimizi devam ettireceğiz. Birlikte projeler yapacağız. Sadece kamuda değil, özel sektörle de projeler yapacağız. Bunları hemen açıklamam doğru olmaz." bilgisini verdi.

- İnsan kaynakları yönetiminin daha etkin hale dönüştürülmesi amaçlanıyor

Verilen bilgiye göre, iki gün sürecek toplantının ilk gününe Türkiye'nin önde gelen holdinglerinin üst düzey insan kaynakları yöneticileri, ikinci gününe ise herhangi bir holdinge bağlı olmayan şirketlerin insan kaynakları yöneticileri davet edildi.

Bu toplantılar sayesinde, devlet ile özel sektörün güçlerini birleştirerek ülkede insan kaynakları yönetiminin daha etkin hale dönüştürülmesi amaçlanıyor.

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