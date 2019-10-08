İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Sadece kamuda değil, özel sektörle de projeler yapacağız. Bunları hemen açıklamam doğru olmaz." dedi.

"Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Özel Sektör İnsan Kaynakları Yöneticileri Toplantısı" Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlendi.

Özel sektörün önde gelen holding ve şirketlerinin insan kaynakları yöneticileri ile düzenlenen tanışma ve istişare toplantısının ardından basınla görüşen Atay, Ofis'in 1 yıl önce kurulduğunu anımsatarak, "1 yıldır hem kuruluş çalışmalarımızı sürdürürken hem de kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu makro verileri üretme yönünde çok ciddi mesafeler kat ettik." diye konuştu.

Atay, 1 yıl boyunca kamuya odaklandıklarını ve bu alanda belli verilere ulaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim için bu ülkede katma değer üreten, iş yaşamında olan herkes bizim için çok değerli. Biz sadece kamuya değil aynı zamanda özel sektöre de veri sağlamak, kaynak sağlamak durumundayız. O bakımdan bugün ilk defa Türkiye'nin en büyük holdinglerinin insan kaynakları yöneticileri ile bir araya gelerek işe başladık. Yarın bir başka grupla toplantımız olacak. Daha sonra da aşağıdaki katmanlara devam ederek, en büyük holdinglerden en küçük işletmesine kadar insan kaynakları alanında emek veren yöneticilerin tamamını dinleyeceğiz, onlarla ortak bir akıl üretme yoluna gideceğiz. Kendi çalışmalarımızı anlatıyoruz. Onların bizden beklentilerini dinliyoruz. Böylece çalışan bütün kesimlerin ihtiyaçlarını analiz edeceğimiz ve onlara yönelik çözümler üreteceğimiz bir sürece doğru ilerliyoruz."