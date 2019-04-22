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Sadece kendi oyuyla muhtar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

Bilecik’te 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde 1 oyla muhtar seçilen ve mazbatasını alan Navi Yücel tarihe geçtiBilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Baltalı Köyünde 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde 3 muhtar adayı yarıştı.

Sadece kendi oyuyla muhtar oldu

Bilecik’te 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde 1 oyla muhtar seçilen ve mazbatasını alan Navi Yücel tarihe geçti
Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Baltalı Köyünde 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde 3 muhtar adayı yarıştı. Yapılan seçimlerde 24 seçmenli köyde 20 seçmen sandığa gitti. Yapılan sayımlarda İsmail Keskin 12, Osman Yücel 7, Navi Yücel 1 oy aldı. Seçim sonrası yapılan araştırılmada İsmail Keskin ve Osman Yücel ikametlerini seçimden 6 aydan kısa bir süre içinde köye aldırdıkları için adaylıkları iptal edildi. Bunun sonucunda kendi oyu ile sandıktan 1 oy çıkan Navi Yücel, Baltalı Köyü muhtarı oldu.
Öte yandan diğer adayların Navi Yücel’in akrabası olduğu öğrenilirken, 1 oyla muhtar olan ve mabatasını alan şahıs tarihe geçti.

Sadece kendi oyuyla muhtar oldu

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