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Sadece lingual ortodonti hizmeti verecek klinik İstanbul’da açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.02.2019 15:24 | Son Güncelleme

Halk arasında görünmeyen diş telleri olarak bilinen lingual ortodonti hizmeti verecek klinik İstanbul’da açıldı.Halk arasında görünmeyen diş telleri olarak bilinen lingual ortodonti hizmeti verecek klinik İstanbul’da açıldı.

Halk arasında görünmeyen diş telleri olarak bilinen lingual ortodonti hizmeti verecek klinik İstanbul’da açıldı.

Halk arasında görünmeyen diş telleri olarak bilinen lingual ortodonti hizmeti verecek klinik İstanbul’da açıldı. Türkiye’de ilk kez açıldığı belirtilen kliniği; meslek hayatında 2000-2018 yılları arasında lingual tedaviyi geleneksel ortodontik yaklaşımlar ile birlikte uygulayan Dr. Cem Caniklioğlu açtı.

Kliniğin sadece lingual teknik ile tedavi olmak isteyen hastalara hizmet vereceğini belirten Canikoğlu, lingual tedavi ve proje hakkında hakkında, "Estetiğin her geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüzde dişlerin ön yüzlerine uygulanan geleneksel ortodontik yöntemler hastaların tedavi süresince olan estetik beklentilerini karşılayamamaktadır. Lingual tedavi son teknolojiyi kullanarak her hasta için özel olarak tasarlanmış braket ve teller ile tedavi sırasında hasta konforunu en üst düzeyde tutarak hastalarımızın uzun süren ortodontik tedavilerde dolayı görünüm kaygılarını minimuma indiren ve kusursuz sonuçlar elde edilebilen bir tedavi alternatifi sunmaktır. Lingual teknikte tedavi hastaya uyum sağlamaktadır. Diğer deyişle; bu tedavide estetik kaygıları yüksek hasta grupları dış görünüşlerinden ödün vermeden dişlerindeki düzelmeyi daha tedavi başından itibaren adım adım izleyebilmektedir. Kişiler böylece bir yandan düzgün dişlere sahip olurken diğer taraftan da tedavi sırasında özgürce gülümseyebilmekte ve hayatlarına kesintisiz olarak devam edebilmektedir" dedi.

Dünya ve Avrupa Lingual Ortodonti Dernekleri’nin aktif üyesi olduğu bildirilen Caniklioğlu, önümüzdeki dönem için hedeflerini şöyle açıkladı: "Bu tekniği zaten yaklaşık olarak 2000’li yılların başından bu yana geleneksel ortodontik tedaviler ile birlikte uyguluyordum. Ancak tekniğin gerek çalışma yöntemlerinin farklı olması, gerekse bu teknik ile yapılan tedavilerde kesintisiz bir laboratuar desteğine ihtiyaç duyulması beni tamamen bu konuda hizmet veren ve bünyesinde laboratuarını da barındırıan bir klinik açmaya yönlendirdi. Türkiye de tek dünyada örneği sayılı olan bu kliniğimizde önümüzdeki dönemde hedefim sosyal ve estetik çekinceler sebebiyle ortodontik tedavi olmaktan kaçınan erişkin hastalarda son teknolojiyi kullanarak hasta konforunu en üst düzeyde tutmak ve hasta memnuniyeti odaklı kişiye özel bir tedavi sunmaktır".

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