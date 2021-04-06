HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sadece Mart ayında tezgaha geliyor! Şifa dağıtan kaldirik otu tezgahta yerini aldı

Sadece Mart ayında tezgaha geliyor! Şifa dağıtan kaldirik otu tezgahta yerini aldı

06.04.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece Mart ayında ormanlarda ve dik yamaçlarda yetişen Kaldirik otu, Düzce'de köylü pazarındaki tezgahlarda yerini almaya başladı. Şifalı olduğu bilinen ota olan talep ise satıcıları memnun ediyor. Kaldirik otunun kemik sağlığını ve gelişimini olumlu etkilediği, kalp ve damar sağlığını koruduğu, tansiyonun normal seviyede kalmasına yardımcı olduğu, idrar sökücü özelliği sayesinde ödem oluşumunu önlediği biliniyor.

Sadece Mart ayında tezgaha geliyor! Şifa dağıtan kaldirik otu tezgahta yerini aldı

Sadece Mart ayında ormanlarda ve dik yamaçlarda yetişen Kaldirik otu, Düzce'de köylü pazarındaki tezgahlarda yerini almaya başladı. Şifalı olduğu bilinen ota olan talep ise satıcıları memnun ediyor.
İçinde bulunan kalsiyum, potasyum sayesinde bir çok rahatsızlığa iyi gelen Kaldirik otu, tezgahlarda ki yerini almaya başladı. Sadece Mart ayında ve orman ile dik yamaçlarda yetişen kaldirik otunu ormanlarda zahmetli bir şekilde toplayarak tezgahlara getiren Coşar ailesi, vatandaşların ota yoğun talebi olduğunu belirtti. Ürünün sadece mart aylarında yetiştiğini söyleyen Hüseyin Coşar, “Kaldirikleri ormandan topluyoruz. Ormanda yetişen bir ürün. Mart ayında yetişir. Daha sonra Mayıs ayına kadar çürümeye başlar. Biz gidip topluyoruz ve tezgahlara getiriyoruz. Her derde deva ve her şeye faydalı olan bir şey” dedi.

''ÇOK ZAHMETLİ BİR İŞ AMA TEZGAHA GETİRDİK''

Ürünün toplanmasının zahmetli bir iş olduğunu ve ürünleri tek tek topladıklarını belirten Aynur Coşar ise, “Toplaması zorlu. Ormandan tek tek topluyoruz ve sırtımızda çuvalla gezdiriyoruz. Çok zahmetli bir iş. Sonra buraya getiriyoruz, tezgaha. İstenilen her yerde yetişmiyor. Düzce Akçakoca taraflarında yetişiyor. Her şeye çok faydası vardır. Özellikle sindirim sistemine. Eğer güzel yapılırsa yemesi çok lezzetlidir. Korona virüsten dolayı doğal yiyeceklere talep arttı. Kaldirik bağışıklığı güçlendirdiği için ve doğal olduğu için çok tercih ediliyor" diye konuştu.

Screenshot_23

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kaldirik otunun kemik sağlığını ve gelişimini olumlu etkilediği, kalp ve damar sağlığını koruduğu, tansiyonun normal seviyede kalmasına yardımcı olduğu, idrar sökücü özelliği sayesinde ödem oluşumunu önlediği, balgam söktürücü özelliği bulunduğu, balgam nedeniyle oluşan öksürüklerin kesilmesini sağladığı, boğaz ağrılarına karşı etkili olduğu, iltihapların hızlı iyileşmesinde yardımcı rol oynadığı, sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olduğu, sinir ve strese bağlı olarak uykusuzluk, depresyon gibi sorunları çözülmesini sağladığı, böbrek üstü bezlerini uyararak, cesaret hissi uyandırdığı ve tohumundan elde yağ, sivilce lekeleri, çatlak, selülit gibi cilt sorunlarında faydalı olduğu biliniyor.

Screenshot_24

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Pandemide yapılan en önemli hata! Hepsi kanseri tetikliyormuşPandemide yapılan en önemli hata! Hepsi kanseri tetikliyormuş
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Meme kanseri tedavisi var mı? İşte meme kanserinin belirtileri

Meme kanseri tedavisi var mı?

Çocuklarda altına kaçırma sorunu nasıl önlenir?

Çocuğunuz altına kaçırıyorsa ne yapmalı?

Pandemide yapılan en önemli hata! Bu davranışlar kanseri tetikliyor

Pandemide yapılan en önemli hata! Hepsi kanseri tetikliyormuş

Tüp bebek yönteminde sperm ve embriyo kalitesi de sonucu etkiliyor!

Tüp bebek yönteminde başarı sperm kalitesine de bağlı

Sağlıklı beslenme kanser tedavisini de etkiliyormuş!

Sağlıklı beslenme kanser tedavisini de etkiliyormuş!

Kanser haftasında korkutan açıklama: Pandemi döneminde daha çok arttı

'Pandemi döneminde kanser daha çok arttı' İşte nedeni

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.