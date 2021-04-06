Sadece Mart ayında tezgaha geliyor! Şifa dağıtan kaldirik otu tezgahta yerini aldı

Sadece Mart ayında ormanlarda ve dik yamaçlarda yetişen Kaldirik otu, Düzce'de köylü pazarındaki tezgahlarda yerini almaya başladı. Şifalı olduğu bilinen ota olan talep ise satıcıları memnun ediyor.

İçinde bulunan kalsiyum, potasyum sayesinde bir çok rahatsızlığa iyi gelen Kaldirik otu, tezgahlarda ki yerini almaya başladı. Sadece Mart ayında ve orman ile dik yamaçlarda yetişen kaldirik otunu ormanlarda zahmetli bir şekilde toplayarak tezgahlara getiren Coşar ailesi, vatandaşların ota yoğun talebi olduğunu belirtti. Ürünün sadece mart aylarında yetiştiğini söyleyen Hüseyin Coşar, “Kaldirikleri ormandan topluyoruz. Ormanda yetişen bir ürün. Mart ayında yetişir. Daha sonra Mayıs ayına kadar çürümeye başlar. Biz gidip topluyoruz ve tezgahlara getiriyoruz. Her derde deva ve her şeye faydalı olan bir şey” dedi.

''ÇOK ZAHMETLİ BİR İŞ AMA TEZGAHA GETİRDİK''

Ürünün toplanmasının zahmetli bir iş olduğunu ve ürünleri tek tek topladıklarını belirten Aynur Coşar ise, “Toplaması zorlu. Ormandan tek tek topluyoruz ve sırtımızda çuvalla gezdiriyoruz. Çok zahmetli bir iş. Sonra buraya getiriyoruz, tezgaha. İstenilen her yerde yetişmiyor. Düzce Akçakoca taraflarında yetişiyor. Her şeye çok faydası vardır. Özellikle sindirim sistemine. Eğer güzel yapılırsa yemesi çok lezzetlidir. Korona virüsten dolayı doğal yiyeceklere talep arttı. Kaldirik bağışıklığı güçlendirdiği için ve doğal olduğu için çok tercih ediliyor" diye konuştu.