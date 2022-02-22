Sadece mekanı değil içinizi de ısıtacak en iyi kömür sobası markaları

Hala birçok şehir ve kırsal yerleşimde insanlar soba kullanmaya devam ediyor. Bazı mekanlarda da vintage bir görünüm sağlamak için tercih edilebiliyor. Siz de ister ısınmak ister yaşam alanınıza renk getirmek için kullanın, kaliteli bir sobayla ısınırken eski günleri yad edebilirsiniz. Soba almaya karar verdiniz ancak en iyi kömür sobası markasının hangisi diye merak mı ediyorsunuz? Öyleyse gelin, kış aylarını güzelleştiren kömür sobası çeşitlerine hep birlikte bakalım.

1. Kaliteli kömür sobası arayanlara

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İlk önerimiz hem ısınmak hem yemek pişirmek için kullanabileceğiniz bir fırınlı kömür sobası. SDS-103 Anatolia Döküm Kuzine Şömine Soba'nın kuzinesi sayesinde pek çok tarif kolayca pişirilebilir. Bu sobayı odun ya da kömür yardımıyla kolayca yakabilirsiniz. Güçlü ısıtma fonksiyonu sayesinde çevrenizi sıcacık yapabilir, ekstra bir enerji kullanmadan dilediğiniz yemeği ve hamur işini pişirebilirsiniz. Burada yavaş yavaş pişecekleri için normal ocak ve fırın yemeklerine göre çok daha lezzetli olacak. Unutmadan "Kömür sobası nasıl yakılır?" sorusunu da yanıtlayalım: Yanıcı hazneyi kömürle doldurup çıra veya kağıt parçası yardımıyla tutuşturun.

2. Odun kömür sobalarının yıldızı

Nostalji ve ısınma konforunu bir arada yansıtan Dorello Lotus Vera Odun Kömür Sobası evinizin göz bebeği olacak. Normal sobalar yalnızca bulunduğu yeri ısıtırken diğer odalar için başka bir ısınma alternatifi düşünmek gerekiyor. Ancak bu odun kömür sobası eşanjör; yani ısı değiştirici özelliği sayesinde evin tüm alanlarını ısıtmak için kullanılabiliyor. Kat kaloriferi olarak kullanabileceğiniz ürünü 12-13 metre uzaklığa kadar radyatör bağlayarak kullanmak mümkün. Böylece tek bir sobayla hem mutfak ve banyonuza sıcak su taşıyabilir hem tüm odaları ısıtabilirsiniz. Bu sayede tuvalete ya da mutfağa gitmek istediğinizde kara kara düşünmek zorunda kalmazsınız. Ayrıca fırınında pasta, börek ve yemek yaparken üst panelinde de çayınızı demleyebilirsiniz.

3. Bu sobada demlenen çayın tadına doyum olmayacak

Sobanın en güzel özelliklerinden biri de şüphesiz üzerinde demlenen çaylar. İşte, tadına doyamadığımız tavşankanı çayların yapıldığı o soba, Tuğlalı Döküm Izgaralı Kuzine Soba'dan başkası değil! Özel imalat olan bu el yapımı soba, üzerindeki çiçek motifleriyle yaşam alanınıza canlılık getiriyor. Döküm yanma haznesi çok geniş olduğu için sobayı çabucak tutuşturabilirsiniz. Bu özelliği sayesinde beklemek zorunda kalmadan ısınmaya başlayabilirsiniz. Böylece uzun saatler sobayı yakmak ve ısınmakla uğraşmaya gerek kalmıyor. Eğer siz de bu güzel soba modelini yaşam alanınızda kullanmak isterseniz ürünü hemen inceleyin. Odun ateşiyle pişen lezzetlerin tadına doyamayacaksınız.

4. Bu şömine sobaya bayılacaksınız

Hazırsanız Sefer Döküm SDS-106 Venüs Şömine Soba ile şömineli ev hayali sizin için gerçeğe dönüşüyor. Geniş cam kapak tasarımıyla oldukça hoş görünen model, işlevselliğiyle ön plana çıkıyor. Döküm soba sistemi etrafa daha etkili ve güçlü yayılan bir sıcaklık veriyor. Alev cam kapağı ise yanan ateşi izleme imkanı veriyor. Siz de bu camlı kömür sobası ile eviniz, kış bahçeniz ya da işletmenizde hoş bir hava oluşturabilirsiniz. Ayrıca ürün yüksek ısı tutma özelliği ile yakıt tasarrufu da sağlıyor. Bu sayede sık sık yakıt alma derdinden kurtulabilir ve masrafları azaltabilirsiniz. Karşısında oturup sıcak çayınızı ya da kahvenizi içmek, sevdiğiniz bir kitabı okumak ve yanan ateş eşliğinde tatlı düşüncelere dalmak için bu sobaya bir şans verin.

5. Yaşam alanınız mis gibi mandalina kokusuyla dolsun

Mandalina ya da portakal kabukları sobanın üstüne konulduğunda etrafa yayılan kokuyu hatırladınız mı? O huzurlu kokuyu hiçbir oda parfümünde bulmak mümkün değil. Tabii evinizin bir köşesinde Kaan Kuzine Isınma Sobası varsa işler değişiyor. Oldukça şık bir görünüşe sahip olan bu ürünle soba keyfinin tadını çıkarmaya hazır olun. Kalın saç kullanılarak imal edilen soba, uzun yıllar kullanıma uygun. Kapakta kullanılan cam, yüksek ısıya dayanıklı. Böylece sobanın yanında istediğiniz kadar vakit geçirebilir ve küçük cam bölmeden çıkan ateşi izleyerek rahatlayabilirsiniz. Kullanışlı kül boşaltma sistemi sayesinde de temizlemesi size hiç dert olmayacak. Bu işlevsel ürünü mutlaka inceleyin.

6. Bu ürün bildiğiniz hiçbir sobaya benzemiyor

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Soba deyince aklınıza direkt uzun bacalar ve kovalar geliyorsa bu model sizi biraz şaşırtabilir. Çünkü Stratford TI40B Katı Yakıtlı Gömme Kat Kaloriferi Sobası klasik sobalara hiç benzemiyor. Ürün, merkezi ısınma sistemin kalbinde yer alan gerçek bir güç kaynağı. İster odun ister kömür yakın, bu soba ile evinizi ve suyunuzu her zaman sıcak tutabilirsiniz. Ayrıca özel tasarımıyla da oldukça şık bir görüntü sunuyor. Benzersiz anti soğuk su korozyon sistemi sayesinde bulaşık yıkarken ya da duş alırken kolayca sıcak suya ulaşabilirsiniz. Hatta termostatik kumandası sayesinde istediğiniz ısı miktarını ayarlayabilirsiniz. Böyle bir sistemi hangi soba modelinde gördünüz? Üstelik kendi kendini temizleyen cam özelliğine girmiyoruz bile!

7. Kullanışlı ve oldukça şirin bir soba

Sırada küçük kömürlü sobalar arasında yer alan Sobapark Mini Emaye Sobası var. Yalnızca 60X30 cm ölçülere sahip olan bu model küçük ortamlara dekoratif bir hava katıyor. Kibar bir görüntüye sahip olduğu için yaşam alanlarında fazla yer kaplamıyor. Ayrıca tüm alanı kısa sürede sıcacık yapıyor. Siz de bu sobayı tercih ederek doğal ısınmanın keyfine varabilir ve göze hitap eden köşeler oluşturabilirsiniz. Bu ürün dağ evlerinde kullanılmak için de oldukça uygun. Minimal tasarımı sayesinde pek çok alanda tercih edebileceğiniz bu ürünü bahçe kulübelerinde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sobanın kovalı olması yakma işlemi sırasında size kolaylık sağlıyor. Kovanın içini kömür, çıra ve kağıt parçalarıyla doldurup sobaya yerleştirin, sonra bir kibrit ya da çakmak yardımıyla tutuşturun.

8. Kömürlü sabalar arasında bir ikon

Retro tarzı sevenlerin Nurak Rize Kuzine Sobasına bayılacağına eminiz. Ürün özel tasarımı sayesinde size kendinizi geleneksel bir Karadeniz evindeymiş gibi hissettirecek. Hoş rengi ve özenli tasarımı ile bu ürün bir ısınma aracından çok değerli bir dekorasyon parçası haline gelecek. Özellikle özel işletmeler ve apart otellerde sık sık kullanıldığını görebilirsiniz. Görüntüsü dışında eşsiz lezzetler için de alan yaratan sobayı kolayca yakabilirsiniz. Ateş yanan kısım sol tarafta, fırın bölümü sağ tarafta olduğu için daha pratik bir kullanım sunar. Bu sayede ateş yakarken oluşan is ve kirin yemeklere bulaşmasını önleyebilirsiniz. Ayrıca ateş yanan bölüm daha sıcak olacağı için elinizi yakma ihtimaline karşı da korunabilirsiniz.

9. Zarif bir ısınma aracı

Ar Metal Yatay Rize Odun Sobası da listemizdeki harikalardan biri. "Bana yalnızca ısınmak yetmez, yemek de pişirmek istiyorum." derseniz bu modeli gözünüz kapalı tercih edebilirsiniz. Geniş yüzeyinde aynı anda su ısıtabilir, çay pişirebilir, yemek yapabilir; fırınında da patlıcan közleyip pasta, börek hazırlayabilirsiniz. Hatta ürün reçel, salça ya da kışlık sos kaynatmak için de oldukça uygun bir tasarıma sahip. Böylece başka hiçbir şeye gerek duymadan kış için lezzetli hazırlıklar yapabilirsiniz. Ayrıca hava sızdırmadığı ve yakıtı tam olarak yakabildiği için güvenle ısınacaksınız. Eğer sobadan daha fazla verim almak isterseniz de boruları alüminyum bantla birbirine sabitleyebilir ya da soba ile duvar arasına ısıyı yansıtan bir levha koyabilirsiniz.

10. Bu sobayla ısınmak çok başka olacak

Öneri listemizin son sırasında yine bir fırınlı soba modeli var. Ancak Moral MD 5060 Döküm Termosifonlu Soba, diğer sobalardan biraz farklı. Sobanın üzerindeki termosifon, büyük haznesinde suyu depolayarak ısıtıyor ve bu da musluklardan sıcak su akmasını sağlıyor. Anlayacağınız banyo, mutfak ve lavabonuzda sıcak suya ulaşabilirsiniz. Sobanın fırınlı olması da birden fazla işi aynı anda yapmanıza imkan verir. Örneğin bir taraftan yemek pişirirken diğer taraftan evinizi ısıtabilirsiniz. Ayrıca ısı vermenin yanında ışık da verdiği için ortamı güzelleştirir. Doğalgazlı evlerde herkes kendi odasına çekilirken siz ailecek soba etrafına oturup kestane yiyebilir, sohbet edebilirsiniz.