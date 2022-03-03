Sadece meyve ve sebze yiyerek gerekli vitaminleri alabilir miyiz? Vitamin kullanımında en sık yapılan yanlışlar nelerdir?

Yasemin Artunç / Mynet Özel - Vitamin- mineraller bir orkestra gibi uyum içerisinde çalışırlar. Doktor kontrolü olmadan gereksiz kullanımdan kaçınılmalıdır. İhtiyaca göre alınan vitaminlerin vücudumuza yararları olurken, bilinçsiz, gelişi güzel vitamin kullanımı sağlığı olumsuz etkileyebilir. Gereksiz kullanılan A vitamininin fazlası karaciğerde birikip istenmeyen etkilere yol açabilirken, B vitamininin fazlası kanda kalsiyumun yüksek olmasına, böbrek taşlarına sebep olabilir. B6 vitamininin uzun süre kullanımı sinir hasarlarını ortaya çıkarabilir. Aşırı çinko alımı vücuttaki bakır düzeyini düşürebilir. Yüksek dozda uzun süre C vitamini kullanımı böbreklerde okzalat taşları oluşturabilir. Fonksiyonel Tıp çalışmaları yürüten Acıbadem Fulya Hastanesi Uzmanı Dr. Aynur Ketene, Mynet okurları için yanıtladı.

HANGİ DURUMLARDA VİTAMİN TAKVİYESİ KULLANILMALI?

Gebelik, gelişme çağı, alkolizm, ileri yaş ve kronik hastalık, kronik hastalık varlığı vitamin – mineral ihtiyacını artırır. Bu dönemlerde desteğe ihtiyaç duyulur.

LİMON YİYEREK C VİTAMİNİ, ISPANAK YİYEREK K VİTAMİNİ, SOMON YİYEREK GÜNLÜK D VİTAMİNİ İHTİYACI KARŞILANIR MI?

Limon yiyerek C vitamini, ıspanak yiyerek K vitamini, somon yiyerek D vitamini ihtiyaçlarını günümüz koşullarında karşılamak zor görünse de mümkün olduğu kadar ihtiyaçlarımızı doğal gıdalardan karşılamaya çalışmalıyız.

COVID-19'A KARŞI EN ETKİLİ D, C VİTAMİNLERİNİN YANI SIRA ÇİNKO OLDUĞU SÖYLENİYOR. BU VİTAMİNLERİ NASIL ALMALIYIZ? SEBZE VE MEYVELERDEN Mİ YOKSA TAKVİYE ÜRÜNLERDEN Mİ?

Covid-19’a karşı etkili vitaminler olan C vitamini ve çinkoyu ihtiyaç durumuna göre kontrollü kullanmak, sağlıklı ve dengeli beslenmeye, kaliteli uyku ve egzersize özen göstermek doğru bir yaklaşımdır. Covid-19’a karşı bağışıklık sistemini güçlendiren D vitamini, C vitamini ve çinkoyu ihtiyaç durumuna göre kontrollü kullanmak gerekir. Önceliğimiz D vitamini olmalı. Günlük doz kandaki D vitamini düzeyine göre belirlenmeli. Tek seferde yüksek doz ve K2 vitaminsiz D vitamini kullanımı böbrek taşları gibi istenmeyen etkilere yol açabilir.

Ayrıca D vitamininin vücutta aktif olabilmesi için beraberinde magnezyum desteği almak uygun olur. Magnezyumun da B6 vitamini tarafından aktifleştirildiğini bilmek gerekir. Özellikle uzun süre D vitamini kullandığı halde D vitamini eksikliği belirtileri yaşayanlar bu noktaya önem vermeli. C vitamininin özellikle ester formlarını tercih ediyoruz. Günlük ihtiyaca göre 1-2 gr kullanılabilir. Çinko bağışıklık sisteminin en önemli mineralidir. Tek başına uzun süreli kullanımındansa bakır da içeren multivitamin içinde kullanımı daha doğrudur. Karamürverle birleştirilmiş çinko ve C vitamini preparatları hastalığın akut döneminde tercih edilebilir. Hiçbir destek uzun süreli ve kontrolsüz kullanılmamalı, sağlıklı beslenme, egzersiz, kaliteli uykuya önem verilmelidir.

