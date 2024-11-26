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  4. Sadece park etmek istedi! Ortalık savaş alanına döndü

Sadece park etmek istedi! Ortalık savaş alanına döndü

26.11.2024 18:40
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün park etmeye çalıştığı cip kontrolden çıkarak mağazaya daldı. Olayda işletmedeki 4 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sadece park etmek istedi! Ortalık savaş alanına döndü

Kaza, Yalıkavak Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi'nde meydana geldi. Cipin sürücüsü Z.H.Y., yol kenarında park etmeye çalışırken araç sürücünün kontrolünden çıktı.

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4 KİŞİ YARALANDI

Araç temizlik ürünleri satan mağaza önündeki duvarı yıktıktan sonra mağazaya daldı. Kazada işletme çalışanları A.B.A., E.Y., Z.T. ile işletmede müşteri olarak bulunan M.M. yaralandı.

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İŞLETMEDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası işletmede büyük çapta maddi hasar oluştu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum kaza
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