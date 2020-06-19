Sadece salatalık ve tarçın ile karıncaları evinizden uzak tutabilirisiniz! İşte o yöntemler...

Zeki olmaları, uyum içinde çalışmaları ve çalışkanlıklarıyla bilinen karıncalar bu aylarda evlere misafir oluyor. Küçük misafirlerinize zarar vermeden evlerinizden uzaklaşmalarını sağlayabilirsiniz. İşte ilaç, zehir gibi zararlı maddeler kullanmadan, doğal yollarla karıncaları uzaklaştırma yöntemleri. SALATALIK KABUĞU Karıncaların giriş ve çıkış yollarını belirledikten sonra bir adet salatalığa ihtiyacınız olacak. Salatalık karıncalar için barikat olarak kullanılıyor. Karıncalar salatalık kokusundan hoşlanmıyor ve bulunduğu ortamı terk ediyor. Bir salatalığın kabuğunu soyun. Karıncaların geçiş yolların üzerine bu kabukları yerleştirin. Ertesi gün kabukları tazeleri ile değiştirin. Karıncalar bulunduğu ortamı terk edesiye kadar bu işleme devam edin. TARÇIN Karıncaların kokuya duyarlı olduğunu unutmamalısınız. Keskin kokular karıncaları rahatsız eder. Çoğu kişinin kokusunu sevdiği tarçından karıncalar nefret ediyor. Toz tarçın ya da yağını yuva girişlerinin yakınlarına dökün. Karıncalar kısa sürede yuvalarını terk eder.

BEYAZ SİRKE Hazırlayacağınız beyaz sirkeli su karışımı karıncalara zarar vermeden onları evinizden uzaklaştırabilir. Eşit miktarda su ve beyaz sirkeli karışım hazırlayın. Karıncaların girdiği noktalara birkaç damla damlatın. Evinizin özellikle pencere, kapı gibi karıncaların kolaylıkla girebileceği bölümlerine uygulamanızda fayda var. Karışım karıncaları öldürmez ancak bu bölgelere girmelerini engeller. TUZ Karıncaları evinizden uzak tutmanın bir diğer yolu ise tuz oluyor. Sofra tuzunu, karıncaların geçtiği köşelere doğrudan serpebilirsiniz. Tuz ve su ile bir karışım hazırlamak da mümkün. Yapmanız gereken tek şey; suyu kaynatmanız ve tuz eriyinceye kadar karıştırmanız. Karışımı karıncaların güzergahlarına sıkabilirsiniz. TEBEŞİR Kulağa tuhaf gelebilir fakat karıncalar tebeşir izinden öteye geçemiyor. Tebeşirle çizdiğiniz çizgiyi aşamıyorlar. Sıradan okul tebeşiri ya da kireç işinizi çözüyor. Karıncaların giriş noktalarını ya da besine ulaşabilecekleri yolları bu maddelerle çizmeniz onların varış yerine ulaşmasına engel oluyor.