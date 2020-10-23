Sadece Salda Gölü'nde yetişen sığırkuyruğu bitkisi koruma altında!

Türkiye'nin Maldivleri olarak tanınan ve 15 Ekim'den itibaren koruma amaçlı Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatılan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde bulunan sığırkuyruğu bitkisinin iki türü, koruma altına alındı. Türlerin, dünyada sadece Salda Gölü kıyısında olduğu kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Dairesi Başkanı Ümit Turan, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç ile TEMA Vakfı heyetine Salda Gölü'nde bulunan endemik türlerle ilgili bilgi verdi. İncelemeye katılan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Latif Kurt, "Bu bölgenin biyolojik çeşitliliği ortaya konulacak. Ancak daha önceden tespit edilmiş, dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan iki tane sığırkuyruğu verbascum türü sadece Salda'ya özgü, Salda sığırkuyruğu ve Salda bataklık sığırkuyruğunun bilgilendirme levhaları bugün sahaya dikildi. Bölgede biyoçeşitlilik çalışmaları devam ediyor" dedi.

GELECEKTE İNSANLIĞIN SORUNLARINI ÇÖZECEK GENETİK KAYNAK

Prof. Dr. Latif Kurt, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü ile Salda Gölü'nde koruma çalışmalarının aktif şekilde yürütüldüğünü, bölgede başlayacak biyolojik çeşitlilik araştırma projesi olduğunu söyledi. Daha önceden tespit edilmiş ancak dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan endemik türe dikkat çeken Prof. Dr. Latif Kurt, şöyle konuştu: