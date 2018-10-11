Sadece sevgiliniz ve size özel, sizin isimlerinize özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?

Bazen anlık olarak düşünülmüş küçük bir sürpriz, çok pahalı ve detaylı bir sürprizden daha etkileyici olabilir. Doğum günü planı yaparken illa daha önce hiç denenmemiş bir plan yapmanıza da gerek yok. Daha önce defalarca denenmiş bir sürpriz de şahane olabilir çünkü onu siz planlayacaksınız. Sevdiğinizi şımartabileceğiniz ve ilişkinize heyecan katabileceğiniz en romantik öneriler.
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GİTMEK İSTEDİĞİNİZ BİR FİLME BİLET ALIN
Eğer sinemaya karşı ilgili biri ise bu fikir kesinlikle hoşuna gidecektir. Ardından güzel bir yemek ile bu değerli günü taçlandırabilirsiniz.
KÜÇÜK NOTLARLA HEDİYESİNİ BULMASINI SAĞLAYIN
Aldığınız hediyeyi önce evde bir yere saklayın. Daha sonra üzerine yazacağınız yönlendirme notları ile hediyesine ulaşmasını sağlayın. Bu şekilde hem vereceğiniz hediyenizi daha sürpriz dolu, hem de heyecanlı bir hale getirmiş olacaksınız.
ROMANTİK GEZİ ROTASINI PLANLAYIN
Baş başa geçirebileceğiniz bir diğer doğum günü planı da romantik gezi rotaları oluşturmak olabilir. Her zaman yapmaya fırsat bulamayacağınız bu rotalarda aşkınızı doya doya yaşayabilir ve bir yandan gezerken bir yandan da müthiş bir doğum günü geçirebilirsiniz. Bu planı uygulayabilmek için öncesinde birkaç rota araştırarak işe başlayabilirsiniz. Rotanın en güzel yerinde bir sofra kurdurtmalı ve o noktaya geldiğinizde doğum gününü kutlamalısınız. İşte o zaman unutulmaz romantik bir doğum günü kutlamasının kahramanı olabilirsiniz.
ADINA BİR ŞARKI ARMAĞAN EDİN
Bazen en güzel olan en basit ayrıntıda saklıdır. Laylilom’a gelin sevdiğiniz kişinin adına özel şarkıyı sizin için hazırlasınlar.
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