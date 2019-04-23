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Sadece suyla marul yetiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 09:51 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çiftçilik yapan İldeniz Köprülü, 300 bin liralık yatırım yaparak, toprak kullanmadan, suda marul yetiştiriyor.

Sadece suyla marul yetiştiriyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde çiftçilik yapan İldeniz Köprülü, 300 bin liralık yatırım yaparak, toprak kullanmadan, suda marul yetiştiriyor. Uygulamanın Bursa'da bir ilk olduğunu söyleyen Köprülü, ''45 günde ortalama 20 bin marul üretebiliyoruz. Ürünler tamamen organik'' dedi.
İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde 300 bin liralık yatırım yaparak 1100 metrekarelik alanda sera kuran İldeniz Köprülü, "Seramız, tarım mevzuatına uygun olarak topraksız tarım üzerinde marul yetiştiriciliği yapabileceğimiz bir sera. 1100 metrekare kapalı alana sahip. 45 günde ortalama 20 bin adet ürün alıyoruz. Ortalama maliyetimiz tüm alt yapı çalışmalarıyla birlikte 300 bin lira civarında" diye konuştu.
Asıl mesleğinin reklamcılık olduğunu daha sonra tarımla uğraşmak için sektör değiştirdiğini söyleyen Köprülü, "Biraz daha bilimsel yaklaşarak ürün kalitesini arttırmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduk. Ürünler 45 günlük periyotta yetişiyor. Akan su kültüründe ürün besini tamamen sudan alıyor. 45 gün içinde hiçbir hastalığa, hiçbir mantara, topraktan gelen bütün zararlara ve haşerelere karşı izole bir durumda. Yüzde 100 organik olarak sağlıklı yetişiyor. Toprakta yetiştirilen ürünlere nazaran senenin tamamına yayılmış ürün yetiştirme periyodu var. İnegöl’deki çiftçi arkadaşlarımız, geçen yıllarda toprakta yetiştirdikleri mahsullerden hem fiyat açısından hem de verim açısından mağdur olmuş durumdalar. Seracılığın bölgede gelişmesi çok faydalı olacaktır. Hem çiftçilerimiz açısından hem gelir açısından hem de milli değerler açısından faydalı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Köprülü, "Uygulama Bursa’da bir ilk olduğu için Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinde görevli öğretim üyelerinden teknik destek alıyoruz. Öğretim üyeleri, seramızı diğer bölgelerdeki üreticilere örnek gösteriyor" dedi.

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Sadece suyla marul yetiştiriyorSadece suyla marul yetiştiriyorSadece suyla marul yetiştiriyorSadece suyla marul yetiştiriyor

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