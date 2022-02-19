HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sadece tadı güzel değil faydaları da mükemmel! Efsane lezzet mut ve süt ikilisini birlikte yiyince bakın ne oluyor

Sadece tadı güzel değil faydaları da mükemmel! Efsane lezzet mut ve süt ikilisini birlikte yiyince bakın ne oluyor

19.02.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muz ve süt ikilisi çocukluktan yetişkinliğe her yaştan hayranı olan mükemmel bir lezzettir. Açlık bastırmak için, yatmadan önce veya kahvaltıda tercih edilen muzlu süt çocukların da en sevdiği menülerden biridir. Bu ikilinin tadı da faydaları da inanılmaz...

Sadece tadı güzel değil faydaları da mükemmel! Efsane lezzet mut ve süt ikilisini birlikte yiyince bakın ne oluyor

Kalsiyum kaynağı süt ve potasyum zengini muzun bir araya gelişi hem kokusu hem de tadıyla oldukça cezbedici. Muzlu süt, her yaştan insanın içmeyi sevdiği içeceklerden sayılabilir.

Sütün kalsiyum ve protein açısından zenginliği ile muzun potasyum deposu olmasıyla ortaya çıkan bu karışım, adeta bir sağlık deposu. İster bir yandan muz yerken bir yandan süt için, isterse milkshake-smoothie tarzında keyifli bir içecek hazırlayın…

iStock-176077763

Muz ve sütün birlikte tadını çıkarmak, birkaç vitamin ve mineral alımınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Muz ve sütü beraber tüketmenin faydalarını sıralıyoruz…

HEM SAĞLIKLI HEM LEZZETLİ

Muz ve süt, düşük kalorili ancak yüksek besin değerlerine sahip olması nedeniyle hem diyet listeleri için hem de spor sonrası tüketim için bir numara sayılabilir.

Muzu sütten önce veya ikisini birlikte karıştırarak tüketebilirsiniz. Dahası, aç hissetmenize gerek kalmadan, yağları hızlı bir şekilde kaybedecek, protein ve lif açısından zengin yiyecekler tüketmiş olacaksınız.

MUZLU SÜT: TATLI KRİZLERİNE MASUM ÇÖZÜM

Adet dönemi öncesinde veya diyet yaparken tatlı yeme istediğiniz bastıramıyorsanız, muzlu süt tam bu zamanda yardımımıza koşuyor.

Canınız tatlı istediğinde veya ara öğün vakti geldiğinde gönül rahatlığıyla muzlu süt içebilirsiniz.

Enerjinin düşmeye başladığı akşamüstü saatlerinde eliniz muzlu süte gidebilir. İsterseniz yanında bir avuç içi kadar ceviz, badem, fındık yiyebilirsiniz. Doğal enerjiniz artacak, yorgunluk belirtileri azalacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Azı da zarar çoğu da! Bu hale gelmemek için...Azı da zarar çoğu da! Bu hale gelmemek için...
Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güngör Sipahioğlu mahkemeye başvurdu! ‘Kızımı bizden uzak tutun’

Güngör Sipahioğlu mahkemeye başvurdu! ‘Kızımı bizden uzak tutun’

EYT'de son dakika gelişmesi! Bu kez tarih verildi…

EYT'de son dakika gelişmesi! Bu kez tarih verildi…

Geççek gündeme damga vurdu! Tarkan'ın ilk prodüktöründen çarpıcı yorum geldi "İşte Tarkan böyle birisi"

Geççek gündeme damga vurdu! Tarkan'ın ilk prodüktöründen çarpıcı yorum geldi "İşte Tarkan böyle birisi"

Herkesin beklediği müjde! Nihayet sonu geliyor

Herkesin beklediği müjde! Nihayet sonu geliyor

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Konya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı

Konya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyayı ikiye böldü! Hangi rakamları görüyorsunuz?

Sosyal medyayı ikiye böldü! Hangi rakamları görüyorsunuz?

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Seks hayatınız için mükemmel ipuçları! Teşekkür edeceksiniz

Seks hayatınız için mükemmel ipuçları! Teşekkür edeceksiniz

Yürekleri ağza getirdi! Düşen kıyafeti almak için 9. kattan...

Yürekleri ağza getirdi! Düşen kıyafeti almak için 9. kattan...

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.