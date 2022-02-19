Sadece tadı güzel değil faydaları da mükemmel! Efsane lezzet mut ve süt ikilisini birlikte yiyince bakın ne oluyor

Kalsiyum kaynağı süt ve potasyum zengini muzun bir araya gelişi hem kokusu hem de tadıyla oldukça cezbedici. Muzlu süt, her yaştan insanın içmeyi sevdiği içeceklerden sayılabilir.

Sütün kalsiyum ve protein açısından zenginliği ile muzun potasyum deposu olmasıyla ortaya çıkan bu karışım, adeta bir sağlık deposu. İster bir yandan muz yerken bir yandan süt için, isterse milkshake-smoothie tarzında keyifli bir içecek hazırlayın…

Muz ve sütün birlikte tadını çıkarmak, birkaç vitamin ve mineral alımınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Muz ve sütü beraber tüketmenin faydalarını sıralıyoruz…

HEM SAĞLIKLI HEM LEZZETLİ

Muz ve süt, düşük kalorili ancak yüksek besin değerlerine sahip olması nedeniyle hem diyet listeleri için hem de spor sonrası tüketim için bir numara sayılabilir.

Muzu sütten önce veya ikisini birlikte karıştırarak tüketebilirsiniz. Dahası, aç hissetmenize gerek kalmadan, yağları hızlı bir şekilde kaybedecek, protein ve lif açısından zengin yiyecekler tüketmiş olacaksınız.

MUZLU SÜT: TATLI KRİZLERİNE MASUM ÇÖZÜM

Adet dönemi öncesinde veya diyet yaparken tatlı yeme istediğiniz bastıramıyorsanız, muzlu süt tam bu zamanda yardımımıza koşuyor.

Canınız tatlı istediğinde veya ara öğün vakti geldiğinde gönül rahatlığıyla muzlu süt içebilirsiniz.

Enerjinin düşmeye başladığı akşamüstü saatlerinde eliniz muzlu süte gidebilir. İsterseniz yanında bir avuç içi kadar ceviz, badem, fındık yiyebilirsiniz. Doğal enerjiniz artacak, yorgunluk belirtileri azalacaktır.

