HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sadece Türkiye’de 7 milyon kişi bu hastalığı çekiyor! Ölüm riski çok yüksek

Sadece Türkiye’de 7 milyon kişi bu hastalığı çekiyor! Ölüm riski çok yüksek

25.02.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada 2000’de 1 ya da daha az sıklıkta görülen, ilerleyici ve bazıları ölümcül olan hastalıklar nadir hastalık olarak tanımlanıyor. Çoğunlukla çocuklarda görülen nadir hastalıkların genetik ve akraba evlilikleri nedeniyle ortaya çıkıyor. Sadece Türkiye’de yedi milyon kişinin mustarip olduğu bu hastalık dünyada 250-300 milyon arası insanda olduğu tahmin ediliyor.

Sadece Türkiye’de 7 milyon kişi bu hastalığı çekiyor! Ölüm riski çok yüksek

Düşünün, siz veya bir yakınınız dünyada sadece 2 bin kişide bir veya 200 bin kişide bir görülen nadir bir hastalıkla doğmuş, hastalık o kadar nadir ki tanısı bile çok zor konmuş, belki yıllar sürmüş. Üstelik tedavisinde de çok seçenek yok! İşte dünyada bu durumda olan 250 ila 300 milyon arası insan ve bu şekilde yaklaşık 8 bin farklı nadir hastalık bulunuyor.

iStock-1038799988

NADİR GÖRÜLEN HASTALIKLAR GÜNÜ

Bu hastalıklara dikkat çekmek ve toplumun bilgisini artırmak için her yıl Şubat ayının son gününün “Nadir Görülen Hastalıklar Günü” olarak belirlendiğini hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Prof. Dr. Sibel Ertek Yalçın, günün önemine dair şunları söylüyor: “Sağlık profesyonellerinin ve ilaç sektörünün nadir hastalıklarla ilgili çalışmaları az olduğu için önceki yıllarda bu hasta grubu hem tanı konana kadar zaman kaybediyor, hem de tedavi olmada zorlanıyorlardı. Bu hastaların sorunlarına dikkat çekip çözüm bulmak için doktorlar, hastalar ve hasta yakınları ile birlikte kurulan dernekler farklı ülkelerde bu hastalıkların tanınmasını sağladı. Nadir bir vakanın tanısının konması ortalama dört buçuk yılı buluyor. Şu anda bu hastalıkların tedavileri için 560 ilaçla ilgili alışmalar devam ediyor.”

1645768306_Nadir_Hastal__klar

NADİR HASTALIKLAR BİRİMİ OLUŞTURULDU

Nadir hastalıklar, bazı pıhtılaşma bozukluklarından hızlı ve erken yaşlanmaya, cam kemik hastalığından pulmoner hipertansiyona çeşitli kas ve sinir hastalıklarına kadar uzanan geniş bir yelpazede tıbbın her branşından hastalıkları içeriyor. Dolayısıyla nadir hastalıklar farklı branşlar içinde yer alıyor. Prof. Dr. Sibel Ertek Yalçın, ülkemizde Sağlık Bakanlığı bünyesinde iki yıl önce kurulan Nadir Hastalıklar (OZÖGNH) Dairesi Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜSEB-TÜHKE) bünyesinde oluşturulan Nadir Hastalıklar Birimi’nin bu konularda çalışmalarda bulunduğunu belirtiyor.

ÜLKEMİZDE YEDİ MİLYON KİŞİDE VAR

Prof. Dr. Sibel Ertek Yalçın, nadir görülen hastalıkların sıklıkla genetik nedenlere bağlı olduğunun ve akraba evlilikleriyle daha fazla ortaya çıktığının altını çiziyor. Akraba evlilikleri nedeniyle ülkemizde nadir hastalıkların daha sık görüldüğünü ve yaklaşık 7 milyon kişiyi etkilediğini dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, bazı nadir hastalıkların ilerleyici ve ölümcül olması nedeniyle önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtiyor. Hastaların yaklaşık yarısından çoğu çocuklardan oluştuğunu ve hastalığını 5 yaş altında başladığını anlatan Prof. Dr. Yalçın, bu hastalıkların sadece %5’inin tedavisi bulunduğuna dikkat çekiyor.

ORGAN BAĞIŞI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

“Dünya Nadir Hastalıklar Günü’nde, bu hastalıkların varlığından haberdar olmak ve onlara ayırılan kaynaklara destekte bulunmak onların yükünü az da olsa hafifletecektir” diyen Prof. Dr. Yalçın, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu hastalar için tanı ve tedavi dışında yapılması gerekenlerin başında toplumdaki farkındalığın artırılması için doğru bilgilendirme ve güvenilir bilgi kaynaklarının sunulması geliyor. Nadir hastalıklar açısından riski yüksek olan kişilerin belirlenmesi için taramaların planlanması, evlilik öncesi ve yenidoğan döneminde bunun öneminin anlatılması son derece önemli Hasta ve hasta yakınlarının desteklenmesi ve iletişim ağlarının kurulması, evde bakım ve fizyoterapi desteğinin sağlanması, hastaların sağlık sigortası ve prim sorunlarının çözülmesinin yanı sıra ailelere ve hastalara psikolojik ve sosyal destek verilmesi de önemli konuların başında geliyor. Ayrıca organ nakli ve organ bağışının bu hastalar için öneminin de vurgulanması gerekiyor. Akraba evlilikleri, özellikle birinci dereceden kuzen evliliklerinin riskleri, konusunda toplumun bilinçlendirilmesi de şart.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cilt problemlerine neden olan durdurulamaz sebep!Cilt problemlerine neden olan durdurulamaz sebep!
Biden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlarBiden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlar
Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklamaRusya'nın Ukrayna'ya operasyonu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Canlı yayında Putin'in hedefini açıkladı! "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım"

Canlı yayında Putin'in hedefini açıkladı! "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım"

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

İlginizi Çekebilir

Cilt problemlerine neden olan durdurulamaz sebep!

Cilt problemlerine neden olan durdurulamaz sebep!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Çocukları ortaya çıktı! Kızı mezar taşını görünce şoke oldu

Çocukları ortaya çıktı! Kızı mezar taşını görünce şoke oldu

Karşılıklı aşk itirafı sonrası bomba hareket! Tam 24 yıl sonra...

Karşılıklı aşk itirafı sonrası bomba hareket! Tam 24 yıl sonra...

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.