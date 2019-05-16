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Sadece Van'da biliniyordu! Şimdi de Elazığ'da ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 14:20 | Son Güncelleme

Türkiye'de sadece Van'da İnci Kefali'nin tersine göçü bilinirken, Elazığ'da bulunan ve doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'nde yaşayan endemik tür "Siraz"ın yumurtasını bırakmak için akıntıya karşı göçü başladı. Elazığ'da ilk defa görüntülenen tersine göç izleyenlere seyretme keyfi yaşattı.

Elazığ-Diyarbakır yolu üzerinde Sivrice ilçesinde bulunan ve bölgede doğunun gizli denizi olarak adlandırılan Türkiye'nin en derin gölleri arasında yer alan Hazar Gölü'nde 27 çeşit balık yaşadığı biliniyor.

Bölgede turizm açısından önemli olan Hazar Gölü'nde bulunan endemik tür balıklardan "Siraz" çevrede çok bilen olmasa da her yıl bu aylar içerisinde Van'daki İnci Kefali gibi akıntıya karşı giderek yumurtalarını bırakıyor.
Bu yıl yağışların fazla olması ve karın erimesiyle birlikte coşan Kürk çayı köprüsünden balıkların tersine göçü rahatlıkla izlenebiliyor.
İlçeye 3-4 kilometre mesafede bulunan Kürk Köprüsü üzerine gelen vatandaşlar da ilk defa göl balığı olarak adlandırdıkları gerçek ismi "Siraz" olan balığın tersine göçünü izlemenin keyfini çıkartıyor.

YOLCULUKLARI 5-6 KİLOMETRE SÜRÜYOR

YOLCULUKLARI 5-6 KİLOMETRE SÜRÜYOR
Çayın Hazar Gölü’ne döküldüğünü belirten vatandaşlardan Erkan Susam, “Hazar Gölünde yumurta bırakmak amacıyla bu balıklar yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Daha ne kadar gidebildikçe gidiyorlar. 5-6 kilometre ve bazen daha fazla sürüyor.Buradaki amaç bunların yumurta dökmesi. Çok güzel bire görüntü. Bizim Hazar Gölü’ne ait bir balık. Biz göl balığı diyoruz.
Çok lezzetli de bir tadı var. Bizde geliyoruz, balıkları izliyoruz. Bu balıklar daha eskiye nazaran nesli azaldı. Çünkü balıklar yumurtlama döneminde derelere daha fazla çıkarlar. Buradaki bazı vatandaşlar ve balıkçılar tarafından tutuluyor. Buna önlem alınsa balıkların çoğalması sağlanır” dedi.
Balıkların akıntıya doğru ilerlediğini aktaran Seyfullah Türkmen ise, “Bahar ayında yumurtlamak için gelirler. Yumurta mevsimi geçtikten sonra tekrar göle dönerler. Gençliğimizde çaya balık çıkmış derlerdi gider avlardık. Sonradan büyüklerimiz yavrulayıcı balıktır yenmez dedi” diye konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Van inci kefali

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