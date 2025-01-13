HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 'Sadece yemekle ilgili bir sorun değil' Profesör Fahri Bayram: Türkiye, Avrupa'nın en obez ülkesi!

'Sadece yemekle ilgili bir sorun değil' Profesör Fahri Bayram: Türkiye, Avrupa'nın en obez ülkesi!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.01.2025 16:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de, 5’inci Obezite Tanı ve Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda konuşan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fahri Bayram, "Obezite bütün dünyada ve ülkemizde global bir sorun. Türkiye, Avrupa'nın en obez ülkesi. Obezitede Avrupa şampiyonuyuz. Bu büyük bir problem" dedi.

'Sadece yemekle ilgili bir sorun değil' Profesör Fahri Bayram: Türkiye, Avrupa'nın en obez ülkesi!

Kayseri’de düzenlenen 5’inci Obezite Tanı ve Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumuna, çeşitli illerden gelen doktorlar katıldı. Sempozyum sonrasında açıklamalarda bulunan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fahri Bayram, "Obezite bütün dünyada ve ülkemizde global bir sorun. Türkiye Avrupa'nın en obez ülkesi. Obezitede Avrupa şampiyonuyuz. Bu büyük bir problem. Bunda hem doktorlar hem sağlık çalışanları hem de diğer kamu ve diğer kuruluşlar hep birlikte hareket etmek zorundadır.

Ekran görüntüsü 2025-01-13 164752

Obeziteye çözüm bulmak, yardımcı olmak için buradayız. Gelen hocalarımız çok tecrübeli hocalar. Obezitenin hem ilaçla tedavisi hem de ameliyatla tedavisini burada tartıştık. Bu açıdan yeni ve işe yarayacak bir yaklaşım bulmak için buradayız. Obeziteyle hep birlikte mücadele etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

‘OBEZİTE SADECE BESLENMEYLE İLGİLİ BİR SORUN DEĞİL’

KİLOLU ÇOCUK SPOR YAPIYOR

Obeziteye hep birlikte çözüm bulmak için bir araya geldiklerini söyleyen Bayram, “Obezite sadece beslenmeyle, yemekle ilgili bir sorun değil. Fazla yemek, aşırı yemek bir sorun değil. Birçok problem, psikolojik durumları, sosyal durumları, beslenme tarzı, hepsi etkiliyor. Onun için burada hep birlikte buna çözüm bulmak için toplandık. Bunu da basın yoluyla duyurmamız lazım. Türkiye'nin bu konuda en tecrübeli, ameliyat yapan hocaları burada. Burada tabi bir suistimal oluyor. Bunların suistimal olmaması etik ve doğru şekilde yapılması için bu birlikte yapacağımız toplantıların basın vasıtasıyla halkımıza anlatılması önemli bir hizmet. Bu konuda teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

‘EN İYİLER BURADAYDI’

göbek bel yağlanma kilo

ERÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkez Müdürü ve Organ Nakil Cerrahı Doç. Dr. Tutkun Talih ise, "Obezite tanı ve tedavisinde ülkemizdeki en iyi endokrinologlar ve en iyi obezite cerrahlarını burada toplama onuruna kavuştuk. Bugün Kayseri çok şanslıydı. En iyiler buradaydı. Bilgilerimizi yeniledik. Eksiklerimizi tamamladık. Hocalarımızı ağırladık. Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi olmaktan ve bu toplantıları düzenlemekten onur duyuyorum. Bizim üniversitemiz obezite tanı ve tedavisinde yön verici bir üniversite konumundadır” dedi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
obezite Türkiye Avrupa kilo obez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Faizsiz kredi desteği artık 81 ilde! Başvurular başladı, doğum yardımları da artırıldı

Faizsiz kredi desteği artık 81 ilde! Başvurular başladı, doğum yardımları da artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağırdığı iddia edilen CHP'li ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağırdığı iddia edilen CHP'li ismi açıkladı

Akaryakıta dev zam yolda!

Akaryakıta dev zam yolda!

Akşener'in dönüşü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sağ kolu' olacak

Akşener'in dönüşü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sağ kolu' olacak

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Dolmuş süren kocasını bıçaklayan kadın yaşadığı dramı anlattı... 'Ahlaksız teklif' iddiası mide bulandırdı

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Dolmuş süren kocasını bıçaklayan kadın yaşadığı dramı anlattı... 'Ahlaksız teklif' iddiası mide bulandırdı

Balıkesir'de korkunç olay! Tapu müdürlüğünün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı... 3 gözaltı

Balıkesir'de korkunç olay! Tapu müdürlüğünün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı... 3 gözaltı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.