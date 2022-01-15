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Sadece yemeklere tat kattığı düşünülüyordu! 100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

15.01.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asya mutfaklarından çıkıp dünya çapında çok kullanılan köri, sadece yemeklere mükemmel lezzetle katmakla kalmayıp aynı zamanda cinsel hayata inanılmaz etkiler yapıyor. Et, tavuk, makarna ve çorbalarda kullanılan köri hakkında yapılan bir araştırmadan çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Bilimsel olarak ortaya çıkan sonuçlardan sonra köriyi mutfaklardan eksik etmeyeceksiniz.

Sadece yemeklere tat kattığı düşünülüyordu! 100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

Makarna, tavuk, et ve çorba yemeklerinde sıklıkla kullanılan köriyile ilgili yapılan bir araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Sadece yemekleri lezzetlendirmekle kalmayan körinin cinsel hayata olan etkileri bilimsel olarak kanıtlandı. Körinin cinsel hayata olan mucizevi faydalarını tek tek açıkladılar.

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Kökeni Hindistan ve Pakistan’a dayanan körinin içeriğinde bulunan bir baharat, erkeklerin sperm hareketlerini artırıyor ve ayrıca cinsel dürtüde artış gerçekleştiriyor. Araştırmacılar körinin faydaları konusunda yaptıkları deneylerde baharatın yeni bir faydasını ortaya çıkardılar.

100 ERKEKTE DENENDİ

Körinin tohumlarından yapılan takviye 500 mg Furosap dozu, üç ay boyunca her gün 35 ila 60 yaşları arasındaki 100 erkeğe verildi.

Takviyeyi kullanan erkeklerde sekizinci haftaya kadar sperm hareketleri önemli ölçüde arttı. Ayrıca deneklerde cinsel dürtüde artış görüldüğü gibi zihinsel ve kalp sağlığında da olumlu etkileri olduğu ortaya çıktı.

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Birleşik Krallık’taki yedi heteroseksüel çiftten birinin sorun yaşadığı ve erkeklerin yüzde yedisinin kısırlıktan etkilendiği tahmin ediliyor.

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