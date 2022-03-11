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Sadece yumurtada yok! Protein kaynağı mantarın faydaları nelerdir? Mantar et yerine geçer mi?

11.03.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mantarın bilinen en iyi bitkisel protein kaynağıdır. Vücut, hayvansal gıdalarla, protein kadar da yağ alıyor, ancak mantarda yağ oranı neredeyse sıfır. Mantarla vücut, saf protein alır. Oldukça faydalı bir besin olması nedeni ile ilerleyen zamanda mantarı sadece yemek olarak değil, mantar tozu olarak kahve, çay ve smoothielerin içinde de görebiliriz. Protein kaynağı mantarın faydaları...

Sadece yumurtada yok! Protein kaynağı mantarın faydaları nelerdir? Mantar et yerine geçer mi?

Ortalama olarak 100 gram pişmiş mantar yaklaşık 17 kalori enerji içerir. %90’ı sudur. 2.5 gram protein, 0.5 gram karbonhidrat, 0.2 gram yağ ve 2.1 gram lif içerir. Potasyum ve fosfordan zengindir. Doymuş yağ ve kolesterol içermez. Hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamini mantarda da vardır. Selenyum, sülfür içerir, bu nedenle hem bağışıklığı güçlendirir hem de kansere karşı korur. Tiamin, riboflavin, biotin, niasin, C vitamini ve bakır içerir.

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Mantar D vitaminini doğal olarak içeriğinde bulunan nadir besinlerden bir tanesidir. Ayrıca mantar içeriğinde bulunan CLA (konjuge linolelik asit) ile yağ kaybına yardımcı olur. İçeriğindeki besin ögeleri faydalı olsa da mantarın hayvansal protein içeriği düşüktür ve et grubu bir besin değildir, sebze yerine tüketilebilir.

MANTARIN FAYDALARI

Mantar pürin aminoasiti içerdiği için ürik asit yapımını hızlandırır. Bu nedenle böbrek taşı varlığında, gut hastalığında ve diğer böbrek hastalıklarında sakıncalı bir besindir. Kontrollü tüketilmesi gerekir.

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Mantar zehirlenmelerinden korunmak için mümkün olduğunca doğada bulunan türleri bilinmeyen şapkalı mantarlardan kaçınmalı, kültür veya istiridye mantarları tercih edilmelidir.

MANTAR NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Mantarı aldıktan sonra hemen kullanmayacaksınız kese kağıdına sarıp buzdolabında sebze-meyve bölümünde saklayabilirsiniz. Düşük ısıda fırında kurutup daha uzun sürede saklayabilirsiniz. Kullanacağınız zaman aromasını kaybettirmemek için yıkamadan nemli bir kâğıt havlu ile silebilirsiniz. Pişirirken yakmayacak şekilde yüksek ısıda ve tavanızı çok doldurmadan pişirirseniz mantarın en lezzetli halini yakalayabilirsiniz.

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Mantar özel yapısı nedeniyle birlikte pişirildiği besinin tadını alarak o besine benzer. Soğan, sarımsak, kekik, maydanoz, zeytinyağı gibi ürünler kullanarak mantarı tatlandırabilirsiniz.

Mantardan çorba, sebze yemeği, omlet, et, tavuk yanında garnitür ve salata yapabilirsiniz.


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