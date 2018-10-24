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Sadettin Saran ile Emina Jahovic'ten sürpriz hamle

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.10.2018 14:32 | Son Güncelleme

Aşk yaşadıkları konuşulan Sadettin Saran ile Emina Jahovic'ten sürpriz hamle... İki ünlü isim birbirlerini takibe aldı

Sadettin Saran ile Emina Jahovic'ten sürpriz hamle

Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra adı bir süredir Sadettin Saran ile anılan Emina Jahovic şaşırttı.

Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla bitiren Emina Jahovic'in işadamı Sadettin Saran ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.

Haberler karşısında çoğu zaman sessiz kalmayı seçen ikili birbirlerini sosyal medyada takibe aldı.

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Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre, Emina Jahovic ve Sadettin Saran, Çanakkale Assos’ta kaldıkları bir otel odasında fazla gürültü yaptıkları için şikayet edilmişti.

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Sadettin Saran ile Emina Jahovic Sadettin Saran Emina Jahovic

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunların içinde olduğu çark böyle işliyor, her şey, yaptıkları her hareket tribünlere oynamak oluyor. bir bakıyoruz arkada kabe manzaralı fotoğraflar paylaşılıyor, bir bakıyorsun toplumu etkileyen herhangi bir olay da sırf duyarlı biri görünmek için twit atmalar o yönde paylaşım yapmalar vs diyebiliriz. ama inanın en büyük yozlaşma Ahlaksızlık ve Allahsızlık bunlarda. Bunlar sanatçı diye geçinip içimizdeki iyi niyeti öldürmekte. Bütün çarpık ilişkiler örnek alınan bu insanlarda. malesef ki örnek alan gençlerimiz de bu yüzden yaşamlarını yanlış sürdürmekte. bu oyunu bir gün bozmak dileği ile..
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