Sadettin Saran ile Emina Jahovic'ten sürpriz hamle

Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra adı bir süredir Sadettin Saran ile anılan Emina Jahovic şaşırttı.

Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla bitiren Emina Jahovic'in işadamı Sadettin Saran ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.

Haberler karşısında çoğu zaman sessiz kalmayı seçen ikili birbirlerini sosyal medyada takibe aldı.

Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre, Emina Jahovic ve Sadettin Saran, Çanakkale Assos’ta kaldıkları bir otel odasında fazla gürültü yaptıkları için şikayet edilmişti.

