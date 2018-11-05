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Sadettin Saran yeni aşkı Emina Jahovic ile ilgili konuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 09:56 | Son Güncelleme

Bir süredir Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile aşk yaşayan Sadettin Saran bu konu hakkında ilk kez konuştu!

Sadettin Saran yeni aşkı Emina Jahovic ile ilgili konuştu

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Milliyet'ten Senem Aydın'a verdiği röportajda yeni ilişkisiyle ilgili ilk kez yorum yaptı.

Sadettin Saran, "Her şey biliniyor, özel hayatımla gündeme gelmek beni çok rahatsız ediyor" dedi.

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İşte o röportajdan bir bölüm:

- Özel hayatınızla gündeme geliyorsunuz. Bu durum rahatsız ediyor mu?

"Çok!"

'ÖZEL HAYAT ÖZEL KALMALI'

- Emina Jahovic ile ilişkiniz nasıl gidiyor?

"Biliniyor zaten. Özel hayatım hakkında hiçbir zaman konuşmadım. Özel hayatın özel kalması gerektiğini düşünüyorum."

Sırp şarkıcı Emina Jahovic iki çocuğunun babası Mustafa Sandal'dan haziranda boşanıp gönlünü iş insanı Sadettin Saran'a kaptırmıştı. Saran, geçen günlerde ise Jahovic'le fotoğrafını paylaşıp aşkını ilan etmişti.

MUSTAFA SANDAL NE DEMİŞTİ?

Mustafa Sandal da eski eşinin ilişkisi hakkında şöyle konuşmuştu: ''Hayırlısı olsun. Emina’nın mutlu ve huzurlu olması benim dilek sıralamamda her zaman liste başıdır. O ne kadar mutlu olursa, çocuklarımıza yansıttığı enerji de o kadar aydınlık olacaktır.''

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
emina _ mustafa ya yakışmıyordu hiçççç...çok iyi oldu mustimiz kurtardı midesiz kadından....bir karış ağzı var ya, onunla birlikte olmak mide ister..... SADETTİN DE ZATEN ARTIKÇI...TAM SADETTİNE GÖRE....
Ulen ne mide var sizde be
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