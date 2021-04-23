Sadi Çeri: Fenerbahçe’yi deplasmanda yeneriz

Kasımpaşa, Süper Lig’in 36. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir’e 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çeri, hakemin futbol oynamaya müsaade etmediğini aktararak, “Bugün 1-0’dan sonra özellikle düşenin yerden kalkmadığı futbol izledik. Oyun oynanamadı. Rakip pozisyona girmediği halde 1-0 mağlup olduk. Kendi aramızda bunu konuşacağız. Ona göre önlemlerimizi alacağız. Biz futbol oynamaya çalışan takımız. İzleyenlere keyif vermek isteyen takımız. Ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Hakem ne yazık ki buna müsaade etmedi. Rakip de müsaade etmedi. Futbol oynama taraftarı bizdik. Vakit geçiyor dediğimizde kartı gören biz olduk. Sonra diyoruz ki ülke futbolu neden ilerlemiyor. Bence oynayan takıma müsaade edilmeli. Oynamayan takıma da bir şekilde önlem alınmalı. Erkenden bir hareket gösterseydi belki oyun bambaşka olacaktı. Ben bunu yenildiğimiz için söylemiyorum. Futbol oynayalım iki takım da oynasın. Rakip takım komple defans yapıyordur ona da saygımız var ama öldüm bittim derecesinde yere atıp sonra ayağa kalkmak hoş olmuyor. Güzel futbola ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.