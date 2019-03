Sadi Kurtulan’dan Mustafakemalpaşalılara veda mesajı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, 2 dönem boyunca yürüttüğü görevinin bitmesine günler kala tüm hemşehrilerine veda etti. Mustafakemalpaşa’nın çok özel bir ilçe olduğuna dikkat çeken Sadi Kurtulan, görev sürecinde uzun ömürlü projelere imza attıklarını ve altyapı sorununu ortadan kaldırdıklarını söyleyerek bundan sonra ilçenin daha iyi projelerle de kalkınmaya devam edeceğini vurguladı.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, “Belediye başkanlığı, milletvekilliği ve meclis üyeliği birer meslek değildir. Bunlar temsil görevidir, milli sorumluluktur. Bize bu güzel sorumluluğu 2 dönem veren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, AK Parti Genel Merkezimize ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. 10 yıl boyunca bana kendilerine hizmet etme şerefini veren Mustafakemalpaşalı hemşehrilerime de minnettarım. Demokraside hizmet yarışına girmek çok önemlidir. Bu millete hizmet etmek için yola çıkan her partinin mensubuna lütfen saygı duyalım, sevmek zorunda değiliz. Ancak saygı duymak zorundayız. Çünkü biz çok sesliliği yaşamak ve o çok seslilik içinde huzuru bulmakla mükellefiz” dedi.

2009 -2019 yılları arasında Mustafakemalpaşa’nın 40 yıllık altyapı sorununu çözdüklerini açıklayan Sadi Kurtulan, “Temel sorunlarımızı hallettik. Özellikle arıtma tesislerimiz, katı atık aktarma istasyonlarımız, su depolarımız, su iletim hatlarımızın yenilenmesi ile birlikte artık vahşi depolamadan düzenli depolamaya geçiş bizim için çok önemliydi. Spor tesislerimizi yeniledik. Sosyal hayatın her alanında bulunduk. Onların her gününe girmeyi hedef edindik. Çünkü benim uzmanlık alanım iletişim. Engellilerimiz için yaşam merkezi oluşturduk. Bursa’nın hiç bir yerinde olmayan bir meydan yaptık. Bugüne bizleri Akar Mahallenin sokaklarından buraya getiren herkese teşekkürü borç bilirim. Eğer bizde görülen bir güzellik varsa bu bizi yetiştirenlerden gelmiştir, biz onların meyveleriyiz” diye konuştu.