Sadi Somuncuoğlu kimdir, öldü mü? Sadi Somuncuoğlu aslen nereli, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti?

Türk milliyetçiliği için büyük katkılarda bulunmuş olan ve pek çok milliyetçi yayın organının çıkmasına vesile olan, Ülkü Ocaklarının kuruluşunda da aktif rol oynayan Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti. Türk milliyetçiliğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Somuncuoğlu, 20. ve 21. dönemde milletvekilliği yapmıştı. Peki Sadi Somuncuoğlu kimdir?

SADİ SOMUNCUOĞLU KİMDİR?

1940 doğumlu olan ve 82 yaşında olan Somuncuoğlu, ilk ve ortaokulu Aksaray'da, lise ve yükseköğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 1965 senesinde "Bab-ı Ali'de sabah" gazetesini çıkarmıştır. Gençliğinde Türk Ocağı bünyesindeki faaliyetlere katılım göstermiştir ve buradaki devrin ileri gelen Türkçü aydınlarının sohbetlerinde bulunmuştur. Ardından gençlik döneminde feyzaldığı Türk Ocaklarının başkanlığını yaptı(1994-1995). 1967'de aktif siyasete atılmak istemiştir. 1969 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Adana Kongresi'nde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildikten sonra, 12 Mart 1971 tarihine dek kısa bir dönem dışında, MHP'li gençlerin eğitimi ve teşkilatlanması işlerini yürütmüştür.

1967-1969 senelerinde Türkiye'deki bütün fakülte ve yüksek okullarda Alparslan Türkeş'in talimatı ile Ülkü Ocakları'nı kurmuştur. 1969 tarihinde, İbrahim Metin, Halil Özyıldız ile birlikte Devlet Dergi'sini çıkarmıştır ve bu dergide birçok yazıları yayınlamıştır. 1970'te Ülkü Ocakları Birliğinin kuruluşunda görev almıştır.

1977 senesinde Niğde milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştır. 1995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi listesinden Aksaray milletvekili seçilmiştir. Daha sonra bu partiden ayrılarak MHP'ye girmiş ve 1999 seçimlerinde de MHP milletvekili olmuştur. 57. Koalisyon Hükûmeti döneminde Milliyetçi Hareket Partisinden Devlet Bakanı olan Sadi Somuncuoğlu, genel başkanın aksi yöndeki kararına rağmen Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuş ve bu hareketi partide büyük tepki yaratmıştır. Bu sebeple 8 Mayıs 2000 tarihinde bakanlıktan azledildi. Aktif siyasetten çekilmesinin ardından kitap ve köşe yazılarına ağırlık vermiş olan Somuncuoğlu'nun halihazırda yayınlanmış 7 kitabı bulunmaktadır. Yeniçağ Gazetesinin köşe yazarı olan isim, Milli Düşünce Merkezinin genel başkanlığını da yapmaktaydı.

SADİ SOMUNCUOĞLU NEDEN ÖLDÜ?