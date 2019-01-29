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Sadık el-Mehdi'den Beşir'e istifa çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:22 | Son Güncelleme

Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi, Sudan'da yönetimin idareyi bırakması ve bir geçiş hükümetinin kurulması için çağrı yaptı

HARTUM (AA) - Sudan'da ana muhalefetteki Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi, Sudan'da yönetimin idareyi bırakması ve bir geçiş hükümetinin kurulması için çağrı yaptı.

Başkent Hartum'un Vadnebevi Camisinde okuduğu cuma hutbesinde, yönetimin idareyi bırakmasını ve geçiş hükümetinin kurulmasını isteyen Mehdi, güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik şiddet uygulamaya zorlanmaması için çağrı yaptı.

Şimdiye kadar ölen gösterici sayısının 50'ye ulaştığını ileri süren Mehdi, Halk hareketini desteklediklerini, sözlü yada fiziksel saldırılardan kaçınılmasını dile getirdi.

Mehdi, "Ülkemizdeki tüm askeri ve rejim güçlerimizi masumların kanını dökmeye alet olmamaya çağırıyorum. Onların mesleki onurları ve vatandaşların hakları buna engel teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki krize işaret eden Mehdi, "Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in önünde halkın taleplerine cevap vermek ve ülkeyi beklenen tehlikelerden kurtarmak uğruna istifa etmek gibi tarihi bir fırsat var." dedi.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan'daki gösterileri incelemek üzere görevlendirilen Başsavcı Amir Muhammed İbrahim yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır devam eden gösteriler sırasında ölenlerin sayısının 29'a yükseldiğini duyurmuştu.

Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

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Sadık el-Mehdi Sudan

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