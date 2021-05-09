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  4. Sadık Han, ikinci kez Londra Belediye Başkanı seçildi

Sadık Han, ikinci kez Londra Belediye Başkanı seçildi

09.05.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yerel seçimlerde Sadık Han, ikinci kez başkent Londra’da belediye başkanı seçildi.

Sadık Han, ikinci kez Londra Belediye Başkanı seçildi

İngiltere’de yapılan yerel seçimlerde, İşçi Partisi’nin Müslüman adayı Sadık Han, ikinci kez Londra Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Başkent Londra’da yaklaşık 6 milyon seçmen oy kullandı. Sadık Han, 1 milyon 206 bin 34 oy alırken, Muhafazakar Parti’den Shaun Bailey, 977 bin 601 oyla ikinci sırada yer aldı. Seçim sonuçları kapsamında 2016’da ilk kez belediye başkanlığı görevine gelen Han’ın ikinci dönemi başladı.

"PARLAK BİR GELECEK İÇİN HER ŞEYİ ZORLAYACAĞIZ"

Belediye binasında seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Han, “Londra için daha iyi, daha parlak bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak için her şeyi zorlayacağız” dedi.

Kaynak: DHA


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