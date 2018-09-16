Sadık Han'dan yeni Brexit referandumu çağrısı

LONDRA (AA) - Londra Belediye Başkanı Sadık Han, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ikinci bir referanduma sunulması çağrısında bulundu.

The Observer gazetesinde makele yayımlayan Han, hükümetin Brexit müzakerelerindeki performansını eleştirerek halka AB üyeliği konusunda yeniden söz hakkı verilmesini istedi.

“Halk, AB’den ayrılma kararını daha fakirleşmek, ekonominin zarar görmesi, hastanelerdeki nöbetçilerin azalması, polisin toplumsal kargaşaya hazırlanması ve terörle mücadelede AB ile iş birliğimizi zayıflatılıp ulusal güvenliğin tehlikeye girmesi için vermedi.” ifadelerini kullanan Han, halka “yeni bir oy hakkı” verilmesi çağrısı yaptı.

AB ile varılacak herhangi bir Brexit anlaşmasının veya anlaşmasız ayrılık opsiyonunun yanı sıra halka AB’de kalma seçeneğini de sunacak yeni bir referandum yapılması gerektiğini kaydeden Han, Brexit’in Londra’yı ve İngiltere’nin bütününü olumsuz etkilemesinden duyduğu endişeyi belirtti.

Han, “Brexit konusunda yeni bir oylama kaçınılmaz değildi. Ben de böyle bir çağrıda bulunacağımı düşünmezdim ancak gerçek şu ki hükümetin başarısızlığı nedeniyle önümüzde duran ‘kötü anlaşma’ veya ‘anlaşmasız ayrılık’ seçenekleri, halka geleceğimiz hakkında yeni bir söz hakkı vermeyi gerektiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.