Sadır Caparov oyların yüzde 80'ini alarak cumhurbaşkanı seçildi

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu eski Başbakan Caparov'un cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların neredeyse yüzde 80'ini elde ettiğini açıkladı. Milliyetçi adayın oyların yarısından fazlasını almasından dolayı seçimleri ikinci tura gerek kalmadan kazanmış oldu.

Komisyon ayrıca, ülkenin yönetim şeklinin belirlenmesi ve cumhurbaşkanına daha fazla yetki verecek devlet başkanlığı yönetim sistemine geçilmesi için yapılan referandumda da seçmenlerin yüzde 80'inin kabul oyu kullandığını açıkladı.

SADIR CAPAROV KİMDİR?

52 yaşındaki Caparov, Kırgızistan Beden Eğitimi ve Spor Enstitüsü ile Kırgızistan-Rusya Slovyan Üniversitesi (KRSÜ) Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı. Memleketi Issık Göl bölgesinden iki dönem milletvekili seçilen Caparov, siyasette, Issık Göl bölgesinde Kanadalıların işlettiği Kumtor altın madeninin kamulaştırılmasını savunmasıyla tanındı.

Caparov, ülkenin ikinci Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev'in başdanışmanlığını ve onun iktidarında Kırgızistan Yolsuzluğu Önleme Ajansı Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iktidarı döneminde, bir protesto gösterisi sırasında valinin rehin alınmasını organize ettiği suçlamasıyla yaklaşık 3,5 yıl hapis yatan Caparov, bu sırada anne, babasını ve oğlunu kaybetti.

Kumtor altın madeninin kamulaştırılmasından vazgeçen Caparov'un vaatleri arasında güçlü devlet başkanlığı yönetim sistemi, yolsuzlukla mücadele ve kısa sürede ülkeyi kalkındırma projeleri bulunuyor.

