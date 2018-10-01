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Sadırdan Satıra Hat Sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 21:12 | Son Güncelleme

Hattat Tahsin Kurt ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy'un katılımıyla açıldı

Hattat Tahsin Kurt ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Sadırdan Satıra Hat Sergisi", başkentli sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Ankara Sanat Galeri ve Müzayedecilik Evi'ndeki karma hat sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl faaliyete giren sergi mekanını ve etkinliği başarılı bulduğunu söyledi.

Arısoy, bulundukları mekanın başkentin ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirtti.

Eski AK Parti Batman Milletvekili, Ankara Sanat Galeri ve Müzayedecilik Evi'nin kurucularından Mehmet Emin Ekmen de galerinin ocak ayında açıldığını, yıl sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 12 sergiye ev sahipliği yapılmasının planlandığını anlattı.

Ankara'da Türk İslam sanatını yaygınlaştırmak için galeriyi açtıkları bilgisini veren Ekmen, "Türk İslam sanatlarının Ankara'daki görünürlüğünü arttırmayı, sanatı ve sanatçıları destekleyerek eser üretiminin kapasitesini genişletmeyi hedefliyoruz. Şu anda sergimizde 65 tablomuz bulunuyor. 15 Ekim'e kadar açık kalacak sergiyi, Ankaralıların görmesini istiyoruz." diye konuştu.

Serginin açılışına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy'un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

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