Şadırvan musluklarını çalan hırsız tutuklandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da cami şadırvanından söktüğü muslukları çalan Onur A. (20), güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.
Olay, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Cami imamı şadırvandan 12 musluğun çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen Irmak Polis Merkezi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, hırsızlık şüphelisinin Onur A. olduğunu belirlerdi. Yakalanan şüpheli, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Onur A., tutuklandı.
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